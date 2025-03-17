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"Крылья" в Каспийске проиграли махачкалинскому "Динамо"

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В 21-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Каспийске встречались с махачкалинским "Динамо". По итогам игры счет составил 4:0 в пользу хозяев поля.

Счет в матче открыли игроки "Динамо" на 29 минуте игры. Главный арбитр встречи Артем Чистяков возобновил игру спорным мячом, Касинтура тут же навесил в штрафную, а Гамид Агалларов, опередив Доминика Ороза, головой отправил мяч в ворота — 1:0.

На 38 минуте встречи Касинтура вновь отметился голевой передачей, теперь его партнером стал алжирский нападающий Мохаммед Аззи, который с острого угла отправил мяч в ворота мимо Сергея Песьякова — 2:0.

На 48 минуте встречи Касинтура рвался к воротам, и после контакта с фол Ильей Гапоновым оказался на газоне. Арбитр назначил пенальти и показал желтую карточку самарцу, которая становилась для защитника второй в матче. Но вмешалась система VAR.

После просмотра Артем Чистяков изменил свой решение, объявив, что фол был до штрафной, а Илье Гапонову отменил вторую желтую карточку, а показал прямую красную карточку за фол последней надежды.

Самарцы оказались в меньшинстве, а игра возобновилась. На 75 минуте встречи VAR вмешался в игру еще раз, после просмотра которого судья определил игру рукой со стороны Доминика Ороза и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Гамид Агалларов — 3:0. На 89 минуте вышедший на замену Шамиль Гаджиев довел счет до 4:0.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский "Локомотив". Игра 22 тура Мир РПЛ состоится в пятницу, 28 марта, в 19:30.

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