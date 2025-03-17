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Поющие цветы: сериал о возрождении легендарного "ВИА "Васильки" уже скоро на Wink.ru

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История воссоединения пропавшего 45 лет назад вокально-инструментального ансамбля "Васильки", а также разных поколений героев разворачивается на фоне мелодий семидесятых, в духе коллективов "Поющие гитары" и "Цветы", которые написал вдохновитель, продюсер и композитор сериала Сергей Жуков. Восьмисерийный музыкальный проект "ВИА "Васильки" (16+) уже весной выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), а телепремьера состоится на канале СТС. Главные роли в сериале исполнили Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин и Анна Котова. В сериале также появятся Игорь и Григорий Верники в роли одного персонажа в разные периоды его жизни.

"ВИА "Васильки" пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация"‎, "Фишер", "Балет", "Плакса", "Чистые", "Челюскин. Первые" и другие). За производство отвечает "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке "НМГ Студии".

Тизер:

"Я.Диск"

ВК

Youtube

Фото со съемок

Все материалы — копирайт онлайн-кинотеатра Wink.ru.

В конце 1970-х популярность вокально-инструментального ансамбля "Васильки" стремительно растет. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно "Васильки" (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших музыкантов. Наследникам обязательно нужно снова объединить повзрослевших участников ВИА "Васильки" (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин) на телеконцерте 31 декабря — таково условие завещания Лены (Ирина Розанова).

Юрий Шаров, режиссер сериала:

"Во время просмотра нашего сериала зрители смогут окунуться в атмосферу удивительного времени. Конечно, оно немного приукрашенное и фантазийное. Молодой аудитории будет интересно наблюдать, что испытывали люди, жившие в другой эпохе. Старшее поколение получит возможность предаться светлой ностальгии. Ну и наконец-то у нас Дмитрий Харатьян снова запоет. Мне кажется, этого долго ждали. Главная сложность подготовки заключалась в том, что нам нужно было подобрать молодых актеров на роли персонажей из ВИА "Васильки" и их "взрослые" версии. Естественно, нужна была какая-то внешняя связь между этими людьми, общие харизма и повадки. При этом нужно было найти хороших актеров, которые умеют петь. Мне кажется, у нас всё получилось справиться с этой задачей".

Григорий Верник, актер:

"Это мое первое участие в музыкальном проекте и это определенная ответственность, так как важную роль в такой работе играет не только драматическая составляющая, но и музыкальная. В прошлом артисты иначе исполняли свои композиции, стиль тех лет очень отличается от современного. Мне важно было передать эту разницу, в каком-то смысле "присвоить" себе песни моего персонажа. Ну и, естественно, у нас с другими актерами появилось много своих "переделок" песен, прозвучавших в сериале".

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Назад. 17 марта 2025
Поющие цветы: сериал о возрождении легендарного "ВИА "Васильки" уже скоро на Wink.ru
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