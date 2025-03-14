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РСХБ в Самарской области вдвое нарастил кредитование сезонных работ МФХ

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Россельхозбанк (РСХБ) в 2025 году направил на поддержку сезонных работ 84,4 млрд рублей, из которых 29,6 млрд рублей — на льготных условиях. Малые формы хозяйствования (МФХ) получили от РСХБ 14,2 млрд рублей, что в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. В Самарской области банк выдал 4 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей по программе льготного кредитования.

В целом по стране динамика выдачи средств на полевые работы со стороны РСХБ в 2025 году опережает прошлогодний период на 3,6%.

В первую пятёрку регионов, аграрии которых получили самые крупные займы, вошли Краснодарский край (10,1 млрд рублей), Волгоградская область (8,3 млрд рублей), Пензенская область (4,2 млрд рублей), Удмуртская Республика (3,8 млрд рублей) и Белгородская область (3,1 млрд рублей).

Самарским филиалом РСХБ на текущий момент выдано 4 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей по программе льготного кредитования. Основная доля льготного кредитования приходится на финансирование сезонно-полевых работ.

"Получили уже в этом году льготный кредит по сниженной ставке под 8,3% на сезонно-полевые работы. Все очень быстро оформили, проблем с Россельхозбанком вообще нет. Так как обслуживаюсь давно, вся информация об оборотах, залогах в банке есть, поэтому кредиты выдают быстро. Я очень доволен", — комментирует один из постоянных заемщиков Самарского филиала Россельхозбанка Евгений Локтионов, руководитель ООО "Житница" Ставропольского района Самарской области.

"Банк продолжает делать всё возможное, чтобы у российских аграриев было достаточно средств на самых доступных условиях. Особое внимание — фермерам. Мы увеличили финансирование малых форм хозяйствования до 14,2 млрд рублей, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года", — подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

В РСХБ действует экспресс-кредитование для действующих заёмщиков и имеют положительную кредитную историю. Срок принятия решения — 1 рабочий день. Сумма — до 10 млн рублей. По новым клиентам банк принимает решение в течение 3 рабочих дней на сумму до 20 млн рублей. Заявки на суммы свыше 20 млн рублей даже для новых заёмщиков рассматриваем в срок до 10 дней.

Также РСХБ может предоставить средства на льготных условиях в рамках программы 1698 (для экспортёров) и в рамках программы 1967 (на цели развития инженерной и транспортной инфраструктуры, строительства жилых зданий, социальных объектов и др.).

Аграрии могут подать заявку в офисах Россельхозбанка.

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Назад. 14 марта 2025
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