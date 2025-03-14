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Паводок угрожает 10 районам Самарской области

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Весной 2025 г. возможно подтопление территорий Самарской области из-за разлива пяти рек: Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Самара и Большой Кинель. В реках Чагра и Сызранка уже наблюдается повышение уровня воды. Такие данные приводит региональное МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

В этом году половодье ожидается на 16-18 дней раньше обычного. Риск паводка прогнозируется в Кинеле и в Богатовском, Борском, Елховском, Кинельском, Камышлинском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Красноярском, Похвистневском и Сергиевском районах. В период активного таяния снега вода может затопить низменные участки.

"Ожидается выход воды на пойму и начало подтопления 32 населенных пунктов в 10 районах. Данные предупреждения составлены по верхней границе прогноза, то есть при наихудшем стечении обстоятельств", — сообщил начальник ФГБУ "Приволжское управление по гирометеорологии и мониторингу окружающей среды" Айдар Мингазов.

В Управлении МЧС России по Самарской области сформировали и отрабатывают 42 модели возможных подтоплений.

"По результатам разработанных моделей имеется риск подтопления 975 жилых домов с населением более 200-300 человек и 952 приусадебных участка", — отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по самарской области Алексей Крючков.

В настоящее время в регионе подтопленных территорий нет. Паводковая обстановка находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

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Новости

Назад. 14 марта 2025
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