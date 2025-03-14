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Крупный пожар на складе в Новокуйбышевске тушили 4 дня

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В четверг, 13 марта, в 17:34 был ликвидирован пожар в складском помещении на ул. Молодогвардейской, 26 в Новокуйбышевске, которое загорелось утром 10 марта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в чрезвычайную службу 10 марта в 8:14. К моменту прибытия огнеборцев его площадь составляла 1500 кв. м.

В 8:25 был объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2. На тушение были направлены 109 человек и 37 единиц техники.

В 10:09 пожар удалось локализовать на площади 1600 кв. м. А в 12:36 было ликвидировано открытое горение.

В региональном управлении МЧС России ранее отмечали, что погибших и пострадавших нет. 13 марта стало известно о полной ликвидации пожара.

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Назад. 14 марта 2025
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