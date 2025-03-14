Средний прием врача обходится россиянам в 3,5 тыс. рублей, самые востребованные профильные врачи — неврологи и гинекологи: аналитика ВСК

14.03.2025 14:57 Читали 5

Россияне обращаются за медицинской помощью примерно 6-7 раз за год — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК по результатам анализа обращений в компанию по ДМС за 2024 год. Средняя стоимость приема одного специалиста составляет 3,5 тыс. рублей, а самыми востребованными врачами являются терапевт, невролог и гинеколог — на них приходится порядка 40% от общего числа консультаций по ДМС.

По оценкам ВСК, самыми востребованными среди россиян врачами являются:

Терапевт (18%)

Невролог (11%)

Гинеколог (10%)

Оториноларинголог (7%)

Гастроэнтеролог (6%)

Реже всего среди узкопрофильных специалистов застрахованные обращались к диетологам, трихологам, отоневрологам.

За медицинскими услугами (включая не только посещения врачей, но также диагностику, лабораторные исследования, операции и прочее) наши соотечественники чаще всего обращались к стоматологам — 16% обращений. Основная их доля — 81% — приходится на стоматологические процедуры, где самыми посещаемыми являются услуги по восстановлению зуба (19%) и лечение кариеса (14%). На консультацию к стоматологам приходится 19% обращений. Еще примерно 6,3% обращений по ДМС, как правило, приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы, чаще всего застрахованные обращаются по болезням, связанным с повышенным артериальным давлением (63% из количества обращений).

Все чаще россияне выбирают врачебные консультации онлайн. Так, на Цифровую клинику — флагманский ДМС-сервис онлайн-консультаций и сопровождения пациентов, — в 2024 году пришлось 4% от общего количества обращений к врачам. Самые востребованные сервисы: консультации терапевтов (21,7% обращений) и дежурных терапевтов (12,2%). С каждым годом наши соотечественники все больше внимания уделяют психическому здоровью, на долю психологов пришлось 7,9% онлайн-консультаций.