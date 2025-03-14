16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Объем рынка налогового мониторинга к 2030 году вырастет почти в 4 раза — до 22,2 млрд рублей

Читали 3

Рынок налогового мониторинга к 2030 году вырастет* до 22,2 млрд рублей, а количество компаний, перешедших на такой формат контроля, увеличится до 2 770. Это выяснили аналитики НОТА ВИЗОР (ИТ-холдинг Т1) в ходе исследования рынка налогового мониторинга в России.

Налоговый мониторинг — формат работы, при котором компании предоставляют ФНС онлайн-доступ к своей бухгалтерской и налоговой отчётности вместо обычных проверок. На конец 2024 года к налоговому мониторингу было подключено 746 компаний из 20 отраслей — от банков и металлургических предприятий до ИТ-компаний и торговых сетей. По данным НОТА ВИЗОР, они потратили на переход и обслуживание системы около 6 млрд рублей — в среднем одной компании это обходится в 8 млн рублей.

К 2030 году фактическая ёмкость рынка составит 22,2 млрд рублей при увеличении количества участников налогового мониторинга в 3,7 раза до 2 770 компаний. При этом потенциальный объём рынка через 5 лет может достигнуть 391,5 млрд рублей, а число потенциальных участников — увеличиться до 48 935.

В ходе исследования эксперты опросили руководителей финансовых служб из крупных компаний и выявили главные причины перехода бизнеса на новый формат. По данным респондентов, это помогает снизить расходы на налоговые проверки, которые могут длиться до 4,5 лет. При налоговом мониторинге этот срок сокращается до 1 года и 9 месяцев.

Многие ожидают, что такой режим станет обязательной процедурой, и хотят заранее подготовиться к новым требованиям закона и успеть освоить систему. Переход на налоговый мониторинг, по мнению руководителей бизнеса, укрепляет деловую репутацию как открытого и добросовестного налогоплательщика. Помимо этого, режим позволяет упростить работу бухгалтерии и минимизировать риск ошибок.

Дополнительным стимулом для развития налогового мониторинга станут соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Это специальный механизм, который разработан для поддержки крупных инвестиционных проектов, например, по СЗПК государство возмещает до 100% инфраструктурных затрат. Сейчас в России действует 70 таких соглашений, а к 2030 году их число может вырасти до 150. По закону все компании, заключившие СЗПК, обязаны подключиться к налоговому мониторингу.

"В ближайшие годы всё больше компаний будут переходить на прямую работу с налоговой на цифровой основе. Однако этот процесс требует серьёзной подготовки — необходимо объединить разные учётные системы компании и настроить подключение к контуру АИС "Налог-3". Многие организации используют сразу несколько информационных систем, которые не всегда связаны между собой. Именно поэтому бизнесу важно не только иметь надёжные ИТ-решения для перехода на новый формат работы, но и внимательно следить за рынком налогового мониторинга, чтобы учитывать актуальные тенденции, оценивать затраты и выбирать оптимальные инструменты для эффективной интеграции", — подчеркивает Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА.

*Исследование рынка налогового мониторинга проводилось в сентябре 2024 года. Использовались методы кабинетного исследования, метод тайного покупателя и интервью с текущими и потенциальными пользователями решений.

Версия для печати

Новости

Назад. 14 марта 2025
Объем рынка налогового мониторинга к 2030 году вырастет почти в 4 раза — до 22,2 млрд рублей

В России и мире

Авито объявляет о запуске тестирования сервиса для подработки

Авито объявляет о запуске тестирования сервиса временной занятости "<a href="https://www.avito.ru/employer/gigknowledgebase/" target="_blank">Авито Подработка</a>" (ООО "Авито Гиг Решения"), который позволит бизнес-заказчикам привлекать временных специалистов для выполнения срочных задач, а исполнителям — быстрее находить подработку с прозрачными условиями.

Авито Работа: самарские бригадиры-строители стали самыми востребованными специалистами

В Самаре на 235% вырос спрос на бригадиров в индустрии строительства, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 63 807 руб/мес. Такие данные озвучили аналитики платформы Авито Работа по результатам исследования активности работодателей и кандидатов в строительной сфере зимой 2024–2025.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

В Самаре прошли повторные общественные обсуждения по вопросу строительства небоскребов на Московском шоссе. Результаты оказались схожи с предыдущими. Большинство участников поддержали проект. И на этот раз, судя по всему, их мнения могут быть учтены.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки покупателей автомобилей

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы". В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные тенденции и перспективы развития отечественного автомобильного рынка. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба, сообщает пресс-служба компании.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

На перекрестке улиц Демократической и Арены в Самаре введена временная схема движения транспорта

В Самаре на участке ул. Демократической на пересечении с ул. Арены действует временная схема организации дорожного движения, которая запрещает водителям производить маневры левого поворота в обоих направлениях с ул. Демократической.

Он и она