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"Ростелеком" поможет аграриям перейти на цифру

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"Ростелеком" провел в Йошкар-Оле конференцию "Цифровой путь к устойчивому развитию агропромышленного комплекса" для местных сельхозпроизводителей. Эксперты провайдера презентовали отраслевые решения для растениеводческих и животноводческих хозяйств. Мероприятие прошло при поддержке Министерства сельского хозяйства республики Марий Эл.

Среди представленных продуктов — различные системы для решения прикладных задач в аграрной сфере. Они позволяют повысить производительность труда и увеличить нормы выработки. С их помощью можно оперативно принимать управленческие решения, удаленно контролировать персонал, фиксировать инциденты и следить онлайн за соблюдением норм безопасности.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Сельское хозяйство становится всё более технологичным. Агрохолдинги активно внедряют системы управления процессами, применяют дроны и технологии искусственного интеллекта. Однако остается много предприятий с низкой производительностью труда, где отсутствует автоматизированный контроль процессов, высоко влияние человеческого фактора, не ведется учет потерь, отсутствует контроль принятия решений. Наши отечественные продукты помогут решить эти проблемы".

Эксперты "Ростелекома" отмечают, что за счет автоматизации технологических процессов агробизнес может на 30% повысить рентабельность, на 15% снизить издержки и до 20% увеличить урожайность.

Одно из наиболее востребованных решений провайдера — метеорологические системы. Устройства позволяют получать прогноз погоды на три дня с точностью до 95%. Они измеряют температуру и влажность воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление, количество и интенсивность осадков и уровень ультрафиолетового излучения. С помощью этих показателей аграриям проще планировать посевные и сборочные работы. Данные метеостанций незаменимы в страховых случаях, когда нужно возместить ущерб потери урожая из-за погодных условий.

Владимир Устюжанинов, директор проектного офиса по отраслевым решениям региональной дирекции "Волга" ПАО "Ростелеком":

"Мы задействуем в проектах собственные дата-центры и сетевую инфраструктуру, что позволяет существенно снизить стоимость проектов и сократить сроки их реализации. Перед началом работ мы проводим аудит технологических процессов, затем подбираем необходимые решения, внедряем их, анализируем результаты тестов и только после этого запускаем программные продукты и системы в эксплуатацию".

Разработкой и внедрением программных продуктов и систем занимаются специалисты проектного офиса по отраслевым решениям. Они имеют опыт работы на различных предприятиях и знают производственные процессы изнутри.

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Назад. 13 марта 2025
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