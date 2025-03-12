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Названа вероятная причина обрушения цирковой трибуны со зрителями в Самарской области

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В СУ СКР по Самарской области сообщили предварительную версию причины обрушения трибуны в передвижном цирке в Нефтегорске. По имеющимся сейчас данным, причиной ЧП могло стать неверное крепление конструкции.

Напомним, 7 марта в 18:05 в передвижном цирке на ул. Нефтяников, 1 в Нефтегорске обрушились шесть рядов со зрителями, где находилось, ориентировочно, 20 человек. Пострадали восемь человек, в том числе три женщины 43, 38 и 26 лет и четыре ребенка: три девочки 13, 7 и 3 лет и восьмилетний мальчик. В региональном управлении МЧС России уточнили, что после медицинского обследования в медучреждении потерпевшие направлены на амбулаторное лечение.

По факту случившегося СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей"). Александр Бастрыкин поручил и о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По данным СМИ и согласно оставшимся в соцсетях анонсам, петербургский цирк шапито "Скиф" анонсировал выступления в Нефтегорске на ул. Нефтяников, 1 с 7 по 9 марта. Стоимость билетов составляла от 600 рублей. Указанный на объявлениях телефон после ЧП стал недоступен.

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