В Самарской области с 1 июля повысят плату за детский сад

Размер платы за детский сад поднимут с 1 июля 2025 года.
Для Самары он составит 230 рублей в день (было 197 руб.), для Тольятти — 192 рубля в день (было 180 руб.), для Сызрани — 148 рублей в день (было 136 руб.). Размер платы будет проиндексирован и в муниципальных образованиях. Более подробная информация — в таблице:
|
Территория
|
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребёнком
в образовательной организации
(рублей в день)
|
г.о. Сызрань
|
148
|
м.р. Сызранский
|
139
|
г.о. Октябрьск
|
138
|
м.р. Шигонский
|
123
|
м.р. Кинельский
|
121
|
г.о. Кинель
|
136
|
г.о. Отрадный
|
121
|
м.р. Кинель-Черкасский
|
111
|
м.р. Богатовский
|
111
|
г.о. Новокуйбышевск
|
175
|
м.р. Волжский
|
167
|
м.р. Сергиевский
|
111
|
м.р. Челно-Вершинский
|
100
|
м.р. Шенталинский
|
102
|
г.о. Похвистнево
|
126
|
м.р. Похвистневский
|
106
|
м.р. Исаклинский
|
106
|
м.р. Камышлинский
|
108
|
м.р. Клявлинский
|
118
|
м.р. Красноярский
|
110
|
м.р. Кошкинский
|
104
|
м.р. Елховский
|
98
|
г.о. Жигулевск
|
175
|
м.р. Ставропольский
|
175
|
м.р. Нефтегорский
|
145
|
м.р. Борский
|
125
|
м.р. Алексеевский
|
125
|
г.о. Чапаевск
|
140
|
м.р. Безенчукский
|
133
|
м.р. Красноармейский
|
100
|
м.р. Пестравский
|
100
|
м.р. Приволжский
|
120
|
м.р. Хворостянский
|
100
|
м.р. Большечерниговский
|
104
|
м.р. Большеглушицкий
|
112
|
г.о. Самара
|
230
|
г.о. Тольятти
|
192
Также будет изменен средний размер платы, взимаемой с многодетных родителей. В Самаре для государственных и муниципальных садов он составит 115 рублей против 98,5 руб.. В Тольятти семьи с детьми от трех и более детей будут платить 96 рублей (в государственных садах) и 192 рубля (в муниципальных ДОУ) против ранее установленной платы в 90 и 180 рублей, соответственно. В Сызрани плату повысят с 68 до 74 рублей.
|
Территория
|
Средний размер родительской платы
за присмотр и уход в государственной образовательной организации за ребёнком из многодетной семьи
(рублей в день)
|
г.о. Сызрань
|
74
|
м.р. Сызранский
|
69,5
|
г.о. Октябрьск
|
69
|
м.р. Шигонский
|
61,5
|
м.р. Кинельский
|
60,5
|
г.о. Кинель
|
68
|
г.о. Отрадный
|
60.5
|
м.р. Кинель-Черкасский
|
55.5
|
м.р. Богатовский
|
55.5
|
г.о. Новокуйбышевск
|
87.5
|
м.р. Волжский
|
83.5
|
м.р. Сергиевский
|
55.5
|
м.р. Челно-Вершинский
|
50
|
м.р. Шенталинский
|
51
|
г.о. Похвистнево
|
63
|
м.р. Похвистневский
|
53
|
м.р. Исаклинский
|
53
|
м.р. Камышлинский
|
54
|
м.р. Клявлинский
|
59
|
м.р. Красноярский
|
55
|
м.р. Кошкинский
|
52
|
м.р. Елховский
|
49
|
г.о. Жигулевск
|
87.5
|
м.р. Ставропольский
|
87.5
|
м.р. Нефтегорский
|
72.5
|
м.р. Борский
|
62.5
|
м.р. Алексеевский
|
62.5
|
г.о. Чапаевск
|
70
|
м.р. Безенчукский
|
66.5
|
м.р. Красноармейский
|
50
|
м.р. Пестравский
|
50
|
м.р. Приволжский
|
60
|
м.р. Хворостянский
|
50
|
м.р. Большечерниговский
|
52
|
м.р. Большеглушицкий
|
56
|
г.о. Самара (государственные)
|
115
|
г.о. Самара (муниципальные)
|
115
|
г.о. Тольятти (государственные)
|
96
|
г.о. Тольятти (муниципальные)
|
192
Кроме того, проектом приказа предлагается изменить средний размер платы, взимаемой с родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных садах Тольятти - 85,7 рублей в день (было 82,25 рублей).