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"Диктант Победы" на отлично: проверьте знания о событиях Великой Отечественной войны на платформе "Ростелеком. Лицей"

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"Ростелеком" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне разработал специальный раздел "Диктант Победы" на образовательной платформе "Лицей", который позволит подготовиться к одноименной акции. Тематические видеоуроки и конспекты, а также пробные тестирования помогут школьникам и их родителям подготовиться к главному историческому диктанту страны, который пройдет 25 апреля 2025 года. Материалы доступны бесплатно и без регистрации до 15 мая.

Уже не первый год миллионы людей по всему миру присоединяются к "Диктанту Победы". Всего за один академический час участники должны быстрее всех правильно ответить на 25 вопросов различных уровней сложности о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

На образовательной платформе "Ростелеком. Лицей" размещен видеокурс от Российского военно-исторического общества, который освежит знания о Великой Отечественной войне. Систематизировать знания помогут конспекты и тесты по каждой теме. Пять пробных вариантов "Диктанта Победы" прошлых лет, которые также представлены на образовательной платформе, позволят пользователям полностью погрузиться в атмосферу предстоящей акции и реально оценить уровень подготовки.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":

"Мы в "Ростелекоме" гордимся тем, что можем внести свой вклад в сохранение исторической памяти и поддержать такую значимую акцию, как "Диктант Победы". Наша образовательная платформа "Лицей" уже зарекомендовала себя среди школьников и их родителей. Мы предоставляем удобные и качественные инструменты для подготовки, которые помогут участникам не только успешно подготовиться к диктанту, но и лучше познакомиться с историческими событиями своей страны".

Организаторами "Диктанта Победы" выступает партия "Единая Россия" вместе с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы".

Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия", координатор федерального партийного проекта "Историческая память":

"Ежегодно вместе с партнерами мы прорабатываем различные форматы, которые помогают всем желающим подготовиться к "Диктанту Победы". Платформа "Ростелеком. Лицей" расширяет возможности для подготовки к акции и для исторического просвещения в целом. Уверен, это поможет привлечь еще больше участников к написанию диктанта".

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Назад. 11 марта 2025
"Диктант Победы" на отлично: проверьте знания о событиях Великой Отечественной войны на платформе "Ростелеком. Лицей"
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