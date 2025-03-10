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Артем Дзюба: "Рекорды нужны для того, чтобы их побили"

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После победы в "волжском дерби" над "Крыльями Советов" (2:0) нападающий "Акрона" Артем Дзюба поделился эмоциями от побитого рекорда, назвал величайший гол, рассказал, кого видит в роли приемника и о "Кайрате".

— Артем, ваши общие впечатления от рекорда, есть ощущение, что уже выдохнули?

— Да нет. Я еще, наверно, не осознал. В моменте чуть не заплакал, с возрастом стал сентиментальным, но "Крылья" нас встряхнули. Наверное, через какое‑то время смогу осознать. Взял сейчас телефон в руки, а там 220 сообщений и понимаю, что сделал что‑то интересное, но самое главное — это победа команды.

— Кержаков написал что‑то?

— Пока не смотрел. Увидел много сообщений, сразу закрыл, так еще и на допинг попал. В 36 лет и вызывают на допинг — я вообще обалдел.

— Как планируете отмечать?

— Буду проставляться уже в Тольятти, когда вернемся. Сейчас у нас "Спартак", думаю, не очень хорошо будет перед этим матчем проставляться, народ не подтянется.

— Это был самый величайший гол в карьере?

— В детстве, когда я сидел с ребятами в дубле "Спартака", говорил, что забью 100 — будет круто. Потом в "Зените" рядом с такими игроками думал, что 150 смогу заковырять. Потом поставил планку в 170, уже после думал, что 200 будет триумфом. Когда забил 200, поставил цель обогнать Кержакова, потому что его ассоциировали как бомбардира всея Руси. Побить его рекорд — это для меня честь. Когда стареньким стану, буду рассказывать (смеется).

— А сейчас какая цель?

— Планка в 250 голов. Это было бы круто, но посмотрим, как здоровье позволит, потому что с каждым годом все мучительнее на сборах сидеть.

— Есть ли мысли о завершении карьеры?

— Я поставил себе планку до лета, до конца чемпионата, и если останусь, то только ради, чтобы закончить под 22 номером (под ним Дзюба выступал в "Зениите". — Прим. Волга Ньюс).

— Артем, а кого вы видите своим приемником, который в будущем смог бы побить ваш рекорд?

— Я не вижу приемников, как говорили мудрые люди: рекорды нужны для того, чтобы их побили. Не знаю, трудно сказать. Все говорил — Константин Тюкавин, но сейчас ему скорейшего выздоровления. И Вячеславу Караваеву. В нашей профессии травмы — это очень неприятно, особенно кресты и ахиллы. Главное терпение, это все психологическая проверка.

— В сборную еще надеетесь попасть и побить рекорд Кержакова в сборной?

— Если честно, хотелось бы. Круто было бы сыграть условно со старичками: Смолов, я, Джикия, Серега Песьяков, Головин, Миранчук — в плане, с кем играл, чтобы вновь ощутить гимн России и сыграть.

У Карпина трактовка интересная: 30+ игроков мы не берем, но Дугласа Сантоса 31-летнего, мы берем. Лукавство — это наше все, конечно, но мне все равно, честно говоря. Если не получится, я от этого не расстроюсь. Мне просто хочется ощутить гимн страны, я соскучился именно по атмосфере, как сегодня: полные трибуны, даже если большинство болеет против нас, но сама атмосфера потрясающая.

— Недавно появились слова владельца "Кайрата", который хочет видеть тебя под Лигу Чемпионов, что думаешь по этому поводу?

— У меня с ним добрые отношения, но на данный момент я там себя не вижу. Поставил планку до лета, а дальше подумаю. Сейчас главная цель — помочь команде остаться в РПЛ. Заур Эдуардович для меня как старший товарищ, как отец, он так ко мне относится, поэтому не хочу его подвести. Вторая задача — обогнать Дмитрия Лоськова по гол+пас, третья — отдать 100 голевых передач — у меня 99.

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Назад. 10 марта 2025
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