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Талантливые школьники из разных регионов России стали победителями олимпиады по искусственному интеллекту

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Завершился финал национальной олимпиады по искусственному интеллекту Т1.ГенИИ для школьников 8-11 классов. По итогам двух отборочных онлайн-туров в финал вышли 50 участников из 28 городов России. Заключительный этап олимпиады проходил в два тура в Технопарке Физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Победителями олимпиады стали пять учеников 10 и 11 классов из Москвы, Санкт-Петербурга и Орловской области. Они успешно справились с заданиями и продемонстрировали глубокие знания в области искусственного интеллекта и машинного обучения. В число призеров вошли 10 финалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Орла, Уфы, Улан-Уде, Чебоксар, Ярославля и Уссурийска. Общий призовой фонд составил 1,7 млн рублей.

Финалистам предложили решить две алгоритмические задачи, а также пять разноплановых задач, посвященных машинному обучению. Заключительный этап соревнований длился четыре дня. Помимо олимпиадных заданий в дни проведения финала ребята смогли погрузиться в экосистему развития: сходили в Планетарий и на экскурсии по Технопарку, посетили мастер-классы, лекции, а также круглый стол с экспертами ИТ-холдинга Т1.

Олимпиада прошла при поддержке Московского физико-технического института (МФТИ), компании "Иннопрактика" и Фонда развития Физтех-школ. Отборочный и полуфинальный этапы проходили в онлайн-формате с октября 2024 по январь 2025 года, а в финал вышли сильнейшие участники со всей страны.

"Развитие образовательных инициатив для молодежи — один из ключевых приоритетов ИТ-холдинга Т1. Олимпиада Т1.ГенИИ, а также такие наши проекты, как ИТ-лагерь Т1 и конференция "Импульс Т1", помогают школьникам и студентам получить знания в сфере ИТ, а также развить не менее важные гибкие навыки, такие как командная работа, критическое мышление и тайм-менеджмент. Мы уверены, что такие инициативы формируют фундамент для будущего технологического лидерства России", — прокомментировал Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

"Цель Олимпиады Т1.ГенИИ — популяризация технологий на базе искусственного интеллекта. Наша важная миссия — в поддержке талантливых школьников и предоставлении им возможности развивать свои способности, воплощая самые нестандартные идеи. Это был первый сезон олимпиады — мы увидели большой интерес школьников к теме ИИ. В рамках трех этапов мы предложили ребятам очень разноплановые и непростые задачи. И каждый раз то, как они с этими задачами справлялись, превосходило наши ожидания. Проигравших здесь нет: побеждают все, кому интересно развиваться и узнавать что-то новое. Осенью этого года планируем новый сезон олимпиады, и всем заинтересованным можно будет снова попробовать свои силы", — отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ.

"Олимпиада Т1.ГенИИ предоставила школьникам отличную возможность применить свои знания в области искусственного интеллекта. МФТИ активно поддерживает такие инициативы, способствуя развитию талантливых учеников и их вовлечению в современные технологические направления. Мы рады видеть высокий уровень подготовки участников и их стремление к совершенствованию в сфере ИИ", — отметил Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ.

Торжественная церемония награждения прошла 6 марта 2025 года. Победителей, призеров и участников финала наградили ценными призами и подарками, а также пригласили по окончании школы к участию и в других образовательных программах и стажировках ИТ-холдинга Т1.

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Новости

Назад. 07 марта 2025
Талантливые школьники из разных регионов России стали победителями олимпиады по искусственному интеллекту

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