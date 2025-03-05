16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Снова о самом важном: новый сезон кинооткровений от "Ростелекома" уже на Wink

Читали 15

"Ростелеком" вновь объединил людей со всей России в новом сезоне социального проекта "Потому что мы — семья". В этот раз герои расскажут о проблемах, с которыми они столкнулись в современном цифровом мире. Посмотреть кинооткровения на знакомую тему можно уже сейчас в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Съемки нового сезона проекта прошли в шести городах России: Волгограде, Воронеже, Орехово-Зуеве, Нижнем Новгороде, Туле и Чебоксарах. Каждая серия объединила пять семей из одного города. Несмотря на различия в профессиях, жизненном опыте и возрасте их детей, героев объединяет одно — безграничная любовь к своим семьям.

Как помочь своим близким справиться с потоком информации в интернете? Как объяснить ребенку, что попытки ограничить его экранное время в гаджетах — это не строгость родителей, а проявление заботы? И как стать примером для своих детей, когда сам проводишь большую часть дня в телефоне? Ответы на эти и многие другие вопросы, которые волнуют каждого в цифровую эпоху, ищут участники проекта "Потому что мы — семья".

Все 60 интервью в рамках кинооткровений были записаны наедине с героями. Взрослые и дети честно, порой эмоционально, рассуждали о спорных вопросах внутри семьи и пытались найти истину. Впервые они услышали друг друга только в день премьеры, и многие не смогли сдержать слез. Проект позволил героям сказать своим родным самые важные слова и взглянуть на семейные отношения по-новому.

"Ростелеком" разделяет переживания героев проекта "Потому что мы — семья" и старается обеспечить безопасное цифровое развитие младшего поколения. Так была создана специальная подписка "MiXX Вместе", которая включает в себя надежную защиту от киберугроз и предоставляет доступ к проверенным образовательным и развлекательным сервисам.

Владислав Ариарал, режиссер проекта "Потому что мы — семья":

"Работа над этим фильмом стала для нас своеобразным вызовом. Ведь нам нужно было помочь людям, с которыми мы только что познакомились, встретиться с самим собой, понять, что волнует героев, аккуратно зафиксировать то, что они сказали, а затем превратить их монологи в проект. Творческие люди со временем становятся циничными, однако уже на этапе монтажа я начал испытывать к героям кинооткровений теплые чувства, словно мы семья. У каждого из них можно многому научиться! В фильмах никто не пытался поучать, все были собой. Мне кажется, это очень ценно. Я уверен, что и спустя годы героям будет интересно пересмотреть свои кинооткровения, потому что они там настоящие".

Светлана Алексеева, семейный психолог, главный психолог проекта "Потому что мы — семья":

"Мы не можем остановить технологический прогресс, но можем научиться жить в гармонии с ним. В наш цифровой век особенно важно сохранять доверие и взаимопонимание внутри семьи, оставаться людьми. Бессмысленно запрещать детям играть в компьютерные игры или пользоваться смартфоном, когда мы, взрослые, сами проводим в нем много времени. В своей практике я рекомендую вести с детьми открытые и честные разговоры о своих переживаниях, их цифровой безопасности и предлагать альтернативные, более полезные варианты цифрового времяпрепровождения. Например, вместо популярных стрелялок можно предложить стратегические игры или другие интерактивные развивающие программы, которые входят в подписку "MiXX Вместе". Эти сервисы не только обеспечивают интересный и увлекательный досуг, но и способствуют всестороннему развитию ребенка. Они гармонично сочетают современные технологии, высокий уровень безопасности и возможности для личностного роста".

Версия для печати

Новости

Назад. 05 марта 2025
Снова о самом важном: новый сезон кинооткровений от "Ростелекома" уже на Wink

В России и мире

Авито Работа: самарские бригадиры-строители стали самыми востребованными специалистами

В Самаре на 235% вырос спрос на бригадиров в индустрии строительства, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 63 807 руб/мес. Такие данные озвучили аналитики платформы Авито Работа по результатам исследования активности работодателей и кандидатов в строительной сфере зимой 2024–2025.

Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Добровольчество как часть корпоративной культуры, успешные практики, взаимодействие общества, власти и бизнеса при реализации благотворительных проектов - это и многое другое обсудили участники установочного заседания регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Мероприятие состоялось 19 февраля на площадке музея-усадьбы А.Н.Толстого при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Экс-министр транспорта Иван Пивкин ознакомился с обвинением

Теперь уже бывший министр транспорта Самарской области Иван Пивкин на этой неделе ознакомился с обвинительным заключением. Предполагается, что после этого прокуратура, согласно процедуре, должна утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки покупателей автомобилей

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы". В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные тенденции и перспективы развития отечественного автомобильного рынка. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба, сообщает пресс-служба компании.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она