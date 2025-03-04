"Ростелеком" заменил светильники на железнодорожных станциях Поволжья и Урала

04.03.2025 11:37 Читали 14

Самарский филиал ПАО "Ростелеком" завершил первый этап крупного энергосервисного проекта для ОАО "РЖД" на Куйбышевской железной дороге. Компания установила около шести тысяч современных приборов освещения на объектах железнодорожного транспорта в Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской и Челябинской областях, а также в республиках Мордовия, Башкортостан и Татарстан.

Связисты заменили более 5 000 устаревших ламп на новые диодные в 73 залах ожидания и служебных помещениях. Еще около 800 энергоэффективных фонарей установлены на 291 пассажирской платформе.

Алексей Дукачёв, директор по прикладным проектам Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"На вокзалах и станциях всегда многолюдно. Чтобы не мешать пассажирам, мы работали в промежутках между прибытием и отправлением поездов. Для экономии времени нужно было действовать очень быстро: оперативную доставку оборудования на отдаленные платформы обеспечили снегоходы. В результате "Ростелекому" удалось завершить модернизацию в срок".

Цифровой провайдер выступил инвестором энергосервисного проекта и будет обслуживать системы освещения в течение восьми лет. Средства, сохраненные за счет сокращения затрат, в этот период будет использовать "Ростелеком" в качестве компенсации по договору.

По оценке специалистов "Ростелекома", расходы Куйбышевской железной дороги на оплату ресурсов снизятся на 70%. Регионы, вошедшие в проект, в совокупности сэкономят до полутора миллионов киловатт электроэнегрии в год.

Сергей Серафонтов, главный инженер Куйбышевской дирекции пассажирских обустройств ОАО "РЖД":

"Ростелеком" помог нам без дополнительных финансовых вложений заменить устаревшие люминесцентные лампы на светодиодные. Современные светильники гораздо ярче, приятнее для глаз и служат намного дольше. Теперь станционные платформы и здания вокзалов хорошо освещены: это обеспечивает безопасность пассажиров, а также во многом облегчает работу персонала".

На втором этапе работ компания модернизирует оборудование еще на 22 вокзалах и 48 платформах. Связисты заменят более 2 400 устаревших ламп в зданиях и около 300 светильников на улице новыми энергоэффективными. Работы завершатся уже этой весной.

"Ростелеком" оказывает организациям и предприятиям Самарской области услуги по принципу сервисной модели, гарантируя заказчикам выполнение проектных и строительно-монтажных работ под ключ и круглосуточную техническую поддержку.