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Т1 ИИ и "ОТР 2000" объявили о расширении стратегического партнерства

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Т1 ИИ и компания "ОТР 2000" подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки ИИ-решений. Меморандум о сотрудничестве предполагает совместное развитие проектов в области больших данных с использованием нейросетевых технологий, в том числе создание индустриальных систем, опирающихся на инструменты распознавания речи и изображений.

В соответствии с общей стратегией развития российских ИТ-технологий, в том числе в рамках реализации нацпроекта "Экономика данных" и программы "Цифровая экономика", российские лидеры в сфере ИТ-разработки и ИТ-интеграции приняли решение объединить экспертизу в реализации сложных инновационных проектов в корпоративном сегменте. Цель сотрудничества — создание актуальных для отечественного рынка ИТ-продуктов, реализованных на базе современных методов моделирования и технологий машинного обучения, разработка новых сценариев их применения и повышение общей цифровой зрелости бизнеса. Компании в том числе планируют проводить тестирования программно-аппаратных комплексов для выполнения ресурсоемких вычислений и обмениваться результатами апробации новых технологий в сфере ИИ.

"Т1 ИИ работает с широким спектром ИТ-продуктов: в наше портфолио по итогам 2024 года входит свыше 15 решений. Сотрудничество с компанией "ОТР 2000" открывает перед нами новые возможности для реализации инновационных проектов. Мы видим большой потенциал у сервисов, реализованных на базе больших языковых моделей, модулей предиктивной аналитики и решений на основе компьютерного зрения. Все они сегодня вызывают большой интерес со стороны бизнеса. Это позволяет делать прогнозы о многократном росте рынка ИИ в России уже в 2025 году. По экспертным оценкам, он может достичь 800 млрд рублей, в то время как по итогам 2024 года оценивался в 130–160 млрд рублей", — прокомментировал Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).

"В "ОТР 2000" накоплена отраслевая экспертиза по целому ряду направлений: мы анализируем области, которые ранее закрывались организационно-распорядительными мерами и частично автоматизацией, выявляем в них новые возможности по перестройке подходов с извлечением дополнительной эффективности посредством использования технологий ИИ. Благодаря партнерству с Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) мы расширяем спектр продуктов и подходов для внедрений, дополняя его решениями по распознаванию и синтезу речи (TTS), платформенными технологиями машинного обучения (ML Platform) и компьютерного зрения (CV). Конечная цель совместных усилий Т1 ИИ и ООО "ОТР 2000" — это повышение доступности передовых технологий и их адаптация под отраслевые задачи в рамках цифровой трансформации государства и бизнеса", — прокомментировал договоренности Алексей Нутрецов, управляющий директор по стратегическому партнерству ООО "ОТР 2000".

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Назад. 03 марта 2025
Т1 ИИ и "ОТР 2000" объявили о расширении стратегического партнерства
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