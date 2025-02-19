"Акрон" в последние минуты матча обыграл "Ростов"

Единственный гол в матче на 90 минуте забил Сергей Грибов.
Во время игры центральный защитник Эсковаль получил удар головой от соперника после столкновения в центре поля.
По словам главного врача "Акрона", Родриго получил перелом носа и сотрясение мозга: сегодня игроку предстоит операция в местной клинике. Через неделю футболист сможет вернуться к тренировкам в специальной защитной маске.
"Акрон" (Тольятти): Васютин (Волков, 46), Эсковаль (Витор, 89), Бокоев (Неделчару, 46), Савичев (Пестряков, 63), Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Джаковац (Лончар, 46), Хубулов (Галоян, 63), Дмитриев (Данилин, 46), Беншимол (Грибов, 46)