"Акрон" в последние минуты матча обыграл "Ростов"

19.02.2025 15:53 Читали 6

Во вторник, 18 февраля, "Акрон" одержал победу над "Ростовом".

Единственный гол в матче на 90 минуте забил Сергей Грибов.

Во время игры центральный защитник Эсковаль получил удар головой от соперника после столкновения в центре поля.

По словам главного врача "Акрона", Родриго получил перелом носа и сотрясение мозга: сегодня игроку предстоит операция в местной клинике. Через неделю футболист сможет вернуться к тренировкам в специальной защитной маске.