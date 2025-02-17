16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Обвиненная в убийстве экс-мэра Самары Екатерина Тархова попытается выйти на свободу

Читали 10

Самарский областной суд 18 февраля рассмотрит жалобу Екатерины Тарховой на ее арест. По информации сайта суда, Тархову-младшую обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). При этом автор жалобы указана как "Тархова Е.В." (несмотря на то, что ее отцом СМИ считают Сергея Логинова, а ее фамилию называли как "Бельская").

Интересно, что никаких комментариев СМИ адвокаты Тарховой не давали. Неофициально источники в силовых структурах сообщали, что она не признает вины.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги. По подозрению в преступлении арестовали их внучку Екатерину. Она путалась в показаниях: то говорила, что дедушка с бабушкой в больнице, то сообщала, что Тарховы прячутся в секретном месте, поскольку нашли доказательства невиновности их дочери, Людмилы Тарховой, которая отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. у депутата губернской думы Александра Милеева.

Следствие считает, что Екатерина Тархова заранее готовилась к преступлению и для этого купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Правоохранители даже установили, где именно она приобретала эти и другие предметы для сокрытия следов преступления. При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы. Найден и автомобиль, которым владела бабушка подозреваемой. Останки Тарховых-старших ищут на полигоне "Преображенка".

Версия для печати

Новости

Назад. 17 февраля 2025
Обвиненная в убийстве экс-мэра Самары Екатерина Тархова попытается выйти на свободу
ИТ-холдинг Т1: о преимуществах использования нейросетей в госуправлении
Мама может всё на свете: премьера сериала "Между нами химия" — 6 марта на Wink.ru
"Крылья Советов" арендуют Зиньковского и Гагнидзе
Гендиректором "Крыльев Советов" назначен Роберт Тер-Абрамян
Умный дом: друг, консьерж или шкатулка с секретами?
На Волге у Самары столкнулись два судна на воздушной подушке

В России и мире

В Самаре состоится установочное заседание членов НСКВ-Самара

В среду, 19 февраля, на площадке музея-усадьбы А. Н. Толстого (Самарский литературный музей, улица Фрунзе, 155) пройдет установочное заседание на 2025 год членов регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Мероприятие состоится при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

Авито Спецтехника стала партнером команды "КАМАЗ-мастер"

Авито Спецтехника и команда "КАМАЗ-мастер" заключили соглашение о комплексном сотрудничестве в рамках программы поддержки отечественных производителей. Спортивная техника с новым брендингом Авито Спецтехники будет представлена на всех этапах ралли "Шелковый путь". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Экс-министр транспорта Иван Пивкин ознакомился с обвинением

Теперь уже бывший министр транспорта Самарской области Иван Пивкин на этой неделе ознакомился с обвинительным заключением. Предполагается, что после этого прокуратура, согласно процедуре, должна утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд.

Кошелек

"Во всю высоту экрана": на Авито появились новые медийные инструменты рекламы

Авито Реклама расширяет инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Самарские управляющие компании оштрафовали за обледеневшие и заснеженные тротуары

Мэрия Самары совместно с региональной Госжилинспекцией и городской прокуратурой продолжает проверять, как содержатся придомовые территории, как чистятся крыши многоквартирных домов зимой, передает пресс-служба горадминистрации.

Он и она