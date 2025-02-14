Страховой Дом ВСК вручил ключи от автомобилей агентам

14.02.2025 16:54 Читали 5

Семь автомобилей Haval Jolion белого цвета с логотипом ВСК будут ездить по дорогам Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тюмени, Ярославля и Ростова-на-Дону.

Страховые агенты ВСК получили автомобили за победу в конкурсе "Звезда удачи". Финал конкурса прошел в январе в онлайн-формате, а ключи от автомобилей победителям вручили 14 февраля в Москве. Церемония была приурочена к Дню рождения компании.

"Чудеса случаются, только для этого надо много работать", — отметила одна из победительниц Мария Новикова из Тюмени. У них с мужем семейный бизнес, а новый автомобиль будет использован в рабочих целях — на нем будет ездить аварийный комиссар.

Для поездок в командировки будет использоваться и Haval Jolion другого победителя — Владимира Холина из Москвы. В страховании он с 2002 года, начинал карьеру с должности аналитика. Сейчас у него свой бизнес, офисы есть в нескольких городах страны.

Другой москвич — Алексей Прусаков — поделился, что автомобиль он подарит сыну на 18-летие. За финалом конкурса агент следил онлайн. Когда объявили его номер агентского договора, не думал, что речь идет о нем — помнил только четыре первые цифры. Однако, когда стали звонить коллеги с поздравлениями, понял, что победа досталась ему.

Татьяна Шимановская из Санкт-Петербурга в страховании с 2002 года. Она пока не определилась, кто будет ездить за рулем подарочного автомобиля. Татьяна — страховой брокер и считает, что автомобиль — это их с коллегами общая победа.

Ростовчанка Ирина Двуреченская в ВСК пришла чуть более года назад. По признанию Ирины, ранее она ничего не выигрывала. На авто будет ездить муж, сама она не водит.

Для Юлии Колпаковой из Рыбинска Ярославской области звонок от коллег с сообщением о победе стал полной неожиданностью. Она не могла смотреть финал конкурса по уважительной причине — в это время занималась с детьми. Юлия не только страховой агент, но еще и воспитатель детского сада. В системе образования Юлия уже более 25 лет. Сама Юлия не водит автомобиль, за подарком она приехала вместе с мужем. В ее планах — в этом году выучиться на водителя.

Мария Лондоренко из Волгограда в страховом бизнесе 12 лет, но в конкурсе такого масштаба принимала участие в первый раз. В день, когда определили победителей, Марии повезло дважды: сначала она выиграла сувенирную продукцию, а потом — главный приз: "Когда в начале мероприятия мне досталась сувенирка, то даже немного расстроилась, потому что не верила, что мое имя может прозвучать еще раз. Но это случилось! Мне повезло дважды. Я до сих пор не верю", — поделилась Мария.

В Москве агентов ждала насыщенная программа: они посетили театр, встретились в непринужденной обстановке с руководством компании и за круглым столом обсудили волнующие вопросы. Домой они поехали уже на новых автомобилях: за рулем или с сопровождающими.

"Мы активно проводим конкурсы в филиалах, только в прошлом году было более 170 мероприятий. Однако самым ярким и масштабным, несомненно, стал конкурс "Звезда удачи".

Haval Jolion — самая популярная иномарка 2024 года. Теперь на такой же машине будут ездить наши победители. Поздравляем их.

Все автомобили на зимней резине, комплект летней резины находится в багажнике — он идет в подарок. Кроме того, мы обеспечили всех победителей полисами ОСАГО и полисами каско на спецусловиях.

Конкурсы планируем проводить и далее", — отметил Анатолий Краснов, руководитель Центра агентских и офисных продаж.