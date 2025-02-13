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Экс-министр транспорта Иван Пивкин ознакомился с обвинением

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Теперь уже бывший министр транспорта Самарской области Иван Пивкин на этой неделе ознакомился с обвинительным заключением. Предполагается, что после этого прокуратура, согласно процедуре, должна утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд.

По информации источника Волга Ньюс, знакомого с расследованием, Ивану Пивкину вменяют в вину превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). При этом показания на него дал бывший коллега Александр Николаев (сам он уже выслушал приговор). Известно, что Николаев после своего задержания стал сотрудничать со следствием и рассказывать о работе теперь уже бывшего губернатора Дмитрия Азарова, вице-губернатора (в тот период) Виктора Кудряшова, а также главы минтранса Ивана Пивкина.

По версии следствия, Пивкин мог для повышения своего авторитета давать подряды на строительство дорог "своим" подрядчикам. В частности, упоминается эпизод с компанией под названием "Амонд" (компанию с аналогичным названием связывают с бизнесменом по фамилии Хугаев). По другой версии, на одной из встреч Николаев спросил Пивкина, не хочет ли тот рассмотреть "Амонд" для работы, с чего будто бы и могло начаться сотрудничество.

Напомним, ранее на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн упоминал о возможном существовании в регионе коррупционного картеля, когда к торгам не допускают "не своих" подрядчиков.

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Назад. 13 февраля 2025
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