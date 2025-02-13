Автошколу ДОСААФ в Самаре продают с торгов

Все имущество расположено на проспекте Кирова, 73В в Промышленном районе.
На продажу выставлены: четырехэтажное здание автошколы (в том числе, подземный этаж) площадью 2905,2 кв. м (41,82 млн руб.), одноэтажный гараж площадью 1643,6 кв. м (начальная цена 17,25 млн руб.), нежилое здание на 54,8 кв. м (856,7 тыс. руб.), контрольно-технический пункт площадью 77,2 кв. м (1,15 млн руб.) и мастерские для практики (одноэтажный гараж) площадью 529,4 кв. м (6,38 млн руб.).
В банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов есть несколько исполнительных производств в отношении автошколы, связанных с долгами по налогам на общую сумму более 10 млн рублей.
Начальник автошколы Александр Феденев сообщил Волга Ньюс, что ситуация неоднозначна и не до конца понятна. "Процедуру торгов надо оформлять через банкротство. А тут никакого банкротства не было. Да, у приставов сейчас есть долг, но почему они решили выставить автошколу на продажу, я не понимаю. Составляем письмо в УФССП, будем разбираться", - заключил Александр Феденев.