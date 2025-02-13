Автошколу ДОСААФ в Самаре продают с торгов

13.02.2025 14:04 Читали 12

В Самаре Росимущество выставило на торги недвижимое имущество, собственником которого пока числится ПОУ "Самарская автошкола ДОСААФ России". Суммарная стоимость пяти лотов превышает 67 млн рублей.

Все имущество расположено на проспекте Кирова, 73В в Промышленном районе.

На продажу выставлены: четырехэтажное здание автошколы (в том числе, подземный этаж) площадью 2905,2 кв. м (41,82 млн руб.), одноэтажный гараж площадью 1643,6 кв. м (начальная цена 17,25 млн руб.), нежилое здание на 54,8 кв. м (856,7 тыс. руб.), контрольно-технический пункт площадью 77,2 кв. м (1,15 млн руб.) и мастерские для практики (одноэтажный гараж) площадью 529,4 кв. м (6,38 млн руб.).

В банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов есть несколько исполнительных производств в отношении автошколы, связанных с долгами по налогам на общую сумму более 10 млн рублей.

Начальник автошколы Александр Феденев сообщил Волга Ньюс, что ситуация неоднозначна и не до конца понятна. "Процедуру торгов надо оформлять через банкротство. А тут никакого банкротства не было. Да, у приставов сейчас есть долг, но почему они решили выставить автошколу на продажу, я не понимаю. Составляем письмо в УФССП, будем разбираться", - заключил Александр Феденев.