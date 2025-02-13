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Каждый 10-й россиянин в поиске второй половинки рассчитывает на помощь мамы — исследование ВСК и Familia

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Накануне Дня всех влюбленных Страховой Дом ВСК и сеть офф-прайс магазинов Familia узнали у россиян, как они начинают романтические отношения, как планируют праздновать 14 февраля и составили антирейтинг нелепых подарков ко Дню влюбленных.

По оценкам Страхового Дома ВСК, более половины россиян — 52% — испытывают чувство влюбленности. При этом более 63% опрошенных признались, что познакомились со своей второй половиной онлайн (в соцсетях). Еще 15% отметили сайты знакомств, 12% — встретились в общей компании, 7% — на работе. По мнению россиян лучшим способом найти любовь является общение в интернете (35%). Также среди популярных вариантов — бары, рестораны и концерты (26%), работа и учеба (19%). А минимум 11% опрошенных до сих пор полагаются на помощь родителей в поиске второй половины.

День Святого Валентина оказался одним из самых популярных в стране праздников — его собираются отмечать минимум 44% опрошенных. Из них 27% планируют романтический вечер дома, 25% вечер в ресторане, 16% поход в кино или театр, 11% — путешествие. 25% россиян не будут праздновать День всех влюбленных.

По данным исследования сети офф-прайс магазинов Familia, ожидания россиян относительно подарков на День Святого Валентина часто не совпадают с реальностью. Так, 35% женщин ждут от избранника гаджеты, 18% — украшения, 11% — косметику и парфюмерию, 10% согласны и на цветы или сладости. Вместо этого они часто получают "нелепые" подарки. В их число вошли: наборы для душа (аромасвечи, гели для душа и пр.) (от такого презента отказались бы 68% россиянок), экстремальные подарки (прыжок с парашютом, полет в аэротрубе и т. д.) (35%), цветы в горшке (31%), мягкие игрушки (18%), нижнее белье не по размеру (13%), гаджеты для уборки и готовки (10%), подарки с намеком, вроде абонемента в фитнес (9%).

Женщины также не всегда угадывают желания своих партнеров. 35% мужчин в нашей стране предпочли бы получить в подарок что-то связанное с хобби, 15% — хороший алкоголь, 13% билеты на спортивный матч, 12% — гаджет. Еще 15% мужчин даже не рассчитывают получить подарок от своей половинки. Остальные назвали в числе нежелательных, но популярных подарков, одежду и аксессуары с символикой праздника (38%), одежду, кружки и пр. с фотопечатью (27%), подарочные наборы из супермаркета (15%), дезодоранты, носки и пр. типичные "мужские" подарки (11%), совместные фото в рамке (7%).

В ВСК посчитали, что женщины планируют потратить на подарок на 14 февраля от 2 до 5 тысяч рублей, а мужчины — 5-10 тыс. рублей. Самые щедрые мужчины проживают в Краснодарском крае (планируемый средний чек подарка 13 тыс. рублей), Югре (13 тыс. рублей), Тюменская область (11 тыс. рублей), Татарстан (11 тыс. рублей). Самые экономные находятся во Владивостоке (4 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (7 тыс. рублей), Москве (8 тыс. рублей).

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Назад. 13 февраля 2025
Каждый 10-й россиянин в поиске второй половинки рассчитывает на помощь мамы — исследование ВСК и Familia

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