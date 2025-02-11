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Карты, деньги, Бортич: начались съемки комедийного сериала "Нам покер" для Wink.ru

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В Петербурге стартовали съемки десятисерийной криминальной комедии под рабочим названием "Нам покер" (18+). В центре сюжета — история молодых ребят из провинции, которые открывают нелегальное казино в Петербурге, которое внезапно становится популярным. Главные роли исполнят Саша Бортич, Артём Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Пётр Скворцов и Даша Верещагина. Режиссером сериала стал Рустам Ильясов. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Фишер", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Балет"‎ и другие). За производство отвечает кинокомпания Black Box Production по заказу "НМГ Студии".

Фото со съемок

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Всё началось с решения трех соседей по квартире заработать денег: Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Подпольный бизнес как игра сперва кажется им забавной. Но безобидное быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП. И ставит начинающих воротил перед выбором — стать партнерами "под крышей" или тюрьма. Теперь организаторы казино вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в подпольную игровую империю.

Артём Кошман, актер:

"Мой герой — очень искренний парень, который совершенно не знает жизни. Он постепенно разрушает свой маленький мир и выходит в реальный, старается принять его. Он будет разгадывать себя на протяжении всего сезона, находя свои плюсы, узнавая минусы, от этого его мир будет становиться шире. Им движет вера в себя и людей рядом, его первая любовь. Как у любого мальчика, который становится мужчиной, у него возникнет большая любовь и большая боль".

Рустам Ильясов, режиссер:

"Эта история в жанре криминальной комедии рассказывает о героях, которые проходят путь взросления. Они одиноки, хотя отчаянно скрывают это. И всем им — и главным персонажам, и антагонистам — предстоит стать парадоксальной семьей друг для друга".

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Назад. 11 февраля 2025
Карты, деньги, Бортич: начались съемки комедийного сериала "Нам покер" для Wink.ru

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