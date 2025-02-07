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В Самаре в суд направили дело о производстве "Мистера Сидра", убившего 50 человек

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В четверг, 6 февраля, стало известно, что Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна. Они обвиняются в преступлении по статье "Производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей". Об этом сообщает пресс-служба федерального надзорного ведомства.

Напомним, в мае 2023 г. в нескольких регионах России, в том числе в Самарской и Ульяновской областях, более сотни человек отравились алкогольным напитком "Мистер Сидр", 50 скончались.

По версии следствия, опасный алкоголь производил предприниматель из Самары Анар Гусейнов, руководивший ООО "Анди". Совместно с Айрапетяном он организовал в одном из помещений Самары производство сидра. Чтобы сократить технические расходы и временные затраты, мужчины пренебрегли соблюдением естественной технологии создания напитка (длительное брожение яблочного сусла), а процедуру заменили, добавив в растворимый сок этиловый спирт.

С мая по июнь Айрапетян приобрел у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тысяч литров спирта, который перечисленные граждане похитили со склада ГУ МВД России по Самарской области. При этом документов, подтверждающих легальность спирта, не обнаружено. Предприниматели не проверили алкоголь на качество и безопасность, и это оказалось фатальной ошибкой, поскольку спирт был не этиловым, а метиловым. В итоге яд использовали для приготовления более 48 тыс. литров сидра под названиями "Мистер Сидр" и "Лето Сидр". А чтобы придать товару надлежащие потребительские качества и обмануть покупателей, его разлили в тару с этикетками, содержащими ложные данные о его натуральном составе.

Обвиняемым удалось продать свыше 30 тыс. литров фальсификата в магазинах Удмуртии, Марий Эл, а также в Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях. В итоге 50 человек скончались, еще 66 пострадали. Потерпевшими были заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 46 млн рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Следствие в отношении Гусейнова и Айрапетяна было выделено в отдельное производство. Анару Гусейнову вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек"). Под стражей он находится с июня 2023 года.

Троицу расхитителей склада МВД (Егоровы и Гребенкин) признали виновными в хищении и уже осудили. Бывшему полицейскому назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Двое других подсудимых получили три года и три месяца, а также три с половиной года в колониях общего и строгого режимов.

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