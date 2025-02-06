Тесты T1 Интеграции подтвердили эффективность системы хранения данных от YADRO

06.02.2025 14:33 Читали 5

T1 Интеграция, ведущий российский системный интегратор, завершила тестирование специализированной системы хранения данных резервных копий TATLIN.BACKUP от российской технологической компании YADRO. Испытания подтвердили высокую производительность, надежность и совместимость системы хранения с программным обеспечением для резервного копирования отечественного производства.

В ходе тестирования инженеры Т1 Интеграции использовали сразу несколько наборов данных. Это позволило всесторонне оценить механизмы дедупликации и компрессии данных системы TATLIN.BACKUP. Специалисты смоделировали реальные сценарии использования решения YADRO, включая интеграцию с ведущими российскими системами резервного копирования (СРК). Дополнительно была протестирована совместная работа российских СРК с другим продуктом от компании YADRO — объектным хранилищем TATLIN.OBJECT. Тестирование подтвердило эффективность совместного использования данных решений в рамках единой системы резервного копирования.

Особое внимание специалисты Т1 Интеграции уделили специализированному протоколу передачи только уникальных блоков данных T-BOOST от YADRO, который позволяет распределять нагрузку на компоненты СРК и повышать эффективность резервного копирования. Благодаря использованию этого протокола система значительно ускоряет процесс записи и существенно оптимизирует сетевой трафик, и при этом гарантируется невозможность интерпретации передаваемых данных.

"Мы стремимся предлагать нашим заказчикам самые эффективные и надежные решения, и TATLIN.BACKUP полностью соответствует этим критериям. В условиях повышенных киберрисков и необходимости обеспечивать непрерывность бизнес-процессов защищенное резервное копирование данных — критически важный аспект ИТ-инфраструктуры. Мы уверены, что продукт поможет нашим заказчикам решить эту задачу на высоком уровне", — прокомментировал Роман Бобрышев, директор центра компетенций по вычислительным комплексам, Т1 Интеграция.

"В условиях постоянно увеличивающихся объемов хранимой информации вместе с растущими требованиями к защите данных бизнес остро нуждается в надежных системах резервного копирования. Актуальность этого направления подтверждает и рост глобального рынка BaaS-технологий, а также прогнозы до 2031 года — увеличение почти на 22%*. Как полноценная альтернатива ушедшим с рынка зарубежным решениям TATLIN.BACKUP отвечает растущим потребностям российских компаний в надежном резервном копировании данных. Высокие результаты независимого тестирования подтверждает готовность продукта к внедрению на крупнейших предприятиях страны и его способность решать задачи любой сложности", — отметил Павел Филин, ведущий менеджер продукта TATLIN.BACKUP YADRO.

*По данным Business Research Insights