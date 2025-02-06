16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Тесты T1 Интеграции подтвердили эффективность системы хранения данных от YADRO

Читали 5

T1 Интеграция, ведущий российский системный интегратор, завершила тестирование специализированной системы хранения данных резервных копий TATLIN.BACKUP от российской технологической компании YADRO. Испытания подтвердили высокую производительность, надежность и совместимость системы хранения с программным обеспечением для резервного копирования отечественного производства.

В ходе тестирования инженеры Т1 Интеграции использовали сразу несколько наборов данных. Это позволило всесторонне оценить механизмы дедупликации и компрессии данных системы TATLIN.BACKUP. Специалисты смоделировали реальные сценарии использования решения YADRO, включая интеграцию с ведущими российскими системами резервного копирования (СРК). Дополнительно была протестирована совместная работа российских СРК с другим продуктом от компании YADRO — объектным хранилищем TATLIN.OBJECT. Тестирование подтвердило эффективность совместного использования данных решений в рамках единой системы резервного копирования.

Особое внимание специалисты Т1 Интеграции уделили специализированному протоколу передачи только уникальных блоков данных T-BOOST от YADRO, который позволяет распределять нагрузку на компоненты СРК и повышать эффективность резервного копирования. Благодаря использованию этого протокола система значительно ускоряет процесс записи и существенно оптимизирует сетевой трафик, и при этом гарантируется невозможность интерпретации передаваемых данных.

"Мы стремимся предлагать нашим заказчикам самые эффективные и надежные решения, и TATLIN.BACKUP полностью соответствует этим критериям. В условиях повышенных киберрисков и необходимости обеспечивать непрерывность бизнес-процессов защищенное резервное копирование данных — критически важный аспект ИТ-инфраструктуры. Мы уверены, что продукт поможет нашим заказчикам решить эту задачу на высоком уровне", — прокомментировал Роман Бобрышев, директор центра компетенций по вычислительным комплексам, Т1 Интеграция.

"В условиях постоянно увеличивающихся объемов хранимой информации вместе с растущими требованиями к защите данных бизнес остро нуждается в надежных системах резервного копирования. Актуальность этого направления подтверждает и рост глобального рынка BaaS-технологий, а также прогнозы до 2031 года — увеличение почти на 22%*. Как полноценная альтернатива ушедшим с рынка зарубежным решениям TATLIN.BACKUP отвечает растущим потребностям российских компаний в надежном резервном копировании данных. Высокие результаты независимого тестирования подтверждает готовность продукта к внедрению на крупнейших предприятиях страны и его способность решать задачи любой сложности", — отметил Павел Филин, ведущий менеджер продукта TATLIN.BACKUP YADRO.

*По данным Business Research Insights

Версия для печати

Новости

Назад. 06 февраля 2025
Тесты T1 Интеграции подтвердили эффективность системы хранения данных от YADRO

В России и мире

Андрей Кучеренков назначен директором одной из категорий Авито Работы

Андрей Кучеренков присоединился к команде Авито Работы в роли директора категории "Рабочие и линейные профессии". В новой должности топ-менеджер будет отвечать за развитие одного из ключевых направлений платформы для поиска работы и сотрудников, сообщили в пресс-службе платформы.

В Самарском бизнес-инкубаторе прошла "Ярмарка коопераций"

В Самарском бизнес-инкубаторе 30 января состоялась "Ярмарка коопераций", организованная ООО "ЭкоСфера" для встреч ведущих предприятий региона. Уникальное по своему формату мероприятие собрало более 15 компаний, среди которых: производители продуктов питания, моющих средств, одноразовой посуды и специализированного оборудования для общественного питания. Цель — наладить прямые деловые связи, найти перспективных партнеров и усилить кооперацию на рынке B2B-услуг.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Кошелек

"Во всю высоту экрана": на Авито появились новые медийные инструменты рекламы

Авито Реклама расширяет инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Самарские управляющие компании оштрафовали за обледеневшие и заснеженные тротуары

Мэрия Самары совместно с региональной Госжилинспекцией и городской прокуратурой продолжает проверять, как содержатся придомовые территории, как чистятся крыши многоквартирных домов зимой, передает пресс-служба горадминистрации.

Он и она