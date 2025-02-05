Хоккейная "Лада" потерпела поражение от "Нефтехимика"

05.02.2025 11:02 Читали 3

Во вторник, 4 февраля, ХК "Лада" в родных стенах сразился с нижнекамским "Нефтехимиком". Тольяттинцы потерпели поражение, счет по итогам игры составил 3:4.

В состав "Лады" к матчу с нижнекамцами вернулись Энтони Камара и Никита Попугаев, пропускавшие предыдущий поединок против "Автомобилиста" - форварды заменили в заявочном листе Данилу Моисеева и Ивана Романова. Кроме того, тренерский штаб "автозаводцев" внес корректировки в некоторые сочетания звеньев и доверил защиту ворот Константину Волкову.

Первый игровой отрезок тольяттинцы провели максимально неудачно, оказавшись в роли отстающих уже через 97 секунд после стартового вбрасывания. Нападающий "Нефтехимика" Андрей Белозеров воспользовался легкой оплошностью вратаря хозяев и беспрепятственно вколотил шайбу в сетку - 0:1. Затем волжане заработали большинство, которое не реализовали, а потом Владислав Семин схлопотал 5+20 за грубый силовой прием против Григория Селезнева, успев попутно подраться с Ильей Пастуховым. Нижнекамский коллектив при игре "5 на 4" сработал успешнее "Лады" и на 11-й минуте Жан-Себастьен Ди удвоил преимущество "волков". 0:2.

В следующей трети "автозаводцы" попытались переломить ход матча и на экваторе встречи им удалось одну шайбу отквитать. Никита Попугаев по свободному льду промчался к чужим воротам и бросил точно в дальний угол - 1:2. Однако еще до перерыва "Нефтехимик" сумел вновь огорчить Константина Волкова и на 37-й минуте Григорий Селезнев сделал счет 1:3.

Перед началом третьего периода у "Лады" произошла замена голкипера - Александр Трушков вступил в игру вместо Константина Волкова. Тольяттинцы смело двинулись вперед и на исходе 47-й минуты сократили отставание до минимума. Александр Государев классной передачей вывел Дмитрия Кугрышева на ударную позицию и опытный форвард не сплоховал, бросив четко между вратарских щитков - 2:3. Далее "автозаводцы" активно пытались полностью ликвидировать отставание, но попались на одну из контратак соперника, которую результативно завершил Жан-Себастьен Ди, оформивший дубль. 2:4. Однако последнее слово в матче осталось за подопечными Павла Зубова - за 12 секунд до сирены Евгений Грошев мощным щелчком с ползоны забил при игре в меньшинстве. 3:4. На полноценный финальный штурм времени волжанам не хватило. Итог - поражение.

Главный тренер "Лады" Павел Зубов по итогам игры отметил, что семь поражений никого не устраивают, в том числе игроков.

"Надо как-то переступить через это, болельщики заждались уже, мы в этом плане очень виноваты перед ними. Все-таки дома пять поражений подряд - никуда не годится. Все: вратари, защитники, нападающие ответственны за результат. Раз мы не можем забивать по пять-шесть шайб, нужно обезопасить свои ворота, снизить бросковую активность соперника", - прокомментировал он.

Тренер также добавил, что команде нужны простые голы.

"В первые два периода много "харламили" - надо заканчивать с этим и проявлять побольше бросков. Нам нужны простые голы. Можно назвать их рабоче-крестьянскими, мусорными - какими угодно. Красоту нужно убирать - на ней пропускаем много контратак. Об этом говорили команде и перед матчем, и по ходу него", - заключил он.

Завершать очередную домашнюю серию "Лада" будет 6 февраля поединком против омского "Авангарда".