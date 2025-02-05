Терапевт ВСК рассказала, как отличить грипп от метапневмовируса

05.02.2025 13:29 Читали 13

Одной из угроз для здоровья россиян в новом году стал метапневмовирус. В конце 2024 года инфекция активно распространялась в Китае, один из очагов недуга был зафиксирован на границе РФ и Казахстана, а в январе нынешнего года появилась информацию о том, что болезнь угрожает туристам на Гоа. Так ли опасен метапневмовирус, чем он отличается от обычного ОРВИ и можно ли защититься от недуга — рассказывает Алина Красикова, врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

Метапневмовирус (hMPV) — это вирус, вызывающий респираторные инфекции. Он особенно опасен для детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Хотя симптомы недуга могут напоминать грипп или обычные ОРВИ, есть несколько ключевых отличий.

Метапневмовирус относится к семейству Paramyxoviridae, куда входит и респираторно-синцитиальный вирус (RSV). По клинической картине он похож на грипп и другие вирусные инфекции дыхательных путей, но имеет особенности:

Грипп вызывается вирусами Influenza A и B и чаще сопровождается резким повышением температуры, выраженной интоксикацией (сильной слабостью, головной болью, ломотой в теле) и высокой вероятностью осложнений в виде пневмонии.

ОРВИ (аденовирус, риновирус и другие) могут давать разнообразные симптомы, но обычно протекают мягче, чем грипп.

Метапневмовирус чаще вызывает бронхиолит, ларингит и пневмонию у детей и пожилых. Он имеет более продолжительное течение, проявляется умеренной температурой, сухим кашлем, затруднённым дыханием и свистящими хрипами.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, пик заболеваемости метапневмовирусом приходится на конец зимы и весну, и он часто встречается вместе с RSV и гриппом, усугубляя течение болезни.

Согласно рекомендациям ВОЗ, лечение вируса носит симптоматический характер и включает:

Поддержание водного баланса и покой.

Применение жаропонижающих препаратов при необходимости (по назначению врача).

Ингаляции с физиологическим раствором — могут облегчить дыхание.

Кислородная поддержка в случае затруднённого дыхания (по показаниям).

В ряде случаев могут понадобиться дополнительные методы диагностики — лабораторные анализы и рентгенография лёгких.

Пока вакцины против метапневмовируса не существует. По данным National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) исследуются прививки против hMPV, но пока они находятся в стадии клинических испытаний.

"Метапневмовирус — это один из недооценённых респираторных вирусов, который может приводить к серьёзным осложнениям у уязвимых групп населения. Несмотря на схожесть с гриппом и ОРВИ, он чаще поражает нижние дыхательные пути и требует тщательного контроля симптомов. Пока вакцины нет, основное внимание следует уделять профилактике и своевременному обращению к врачу при ухудшении состояния", — рассказала Алина Красикова, врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК.