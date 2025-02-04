Папа, найдись: драмеди "Между нами химия" выйдет на Wink.ru в марте

Сериал "Между нами химия" появился на свет благодаря комментарию в социальных сетях. На странице популярного блогера одна из подписчиц поделилась своей бедой — рассказала, что серьезно больна и боится, что ее двое детей могут остаться без мамы. Режиссер Карина Чувикова увидела это признание, история ее зацепила.
Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.
Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Фишер", "Библиотекарь", "Балет", "Плакса" и другие), а его телепремьера состоится на СТС. За производство отвечает кинокомпания "Водород" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ").
Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач. Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много.