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Папа, найдись: драмеди "Между нами химия" выйдет на Wink.ru в марте

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Премьера восьмисерийного драмеди "Между нами химия" (16+) состоится в марте в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал стал одним из триумфаторов фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" 2024 года: Саша Бортич получила награду за главную женскую роль, а режиссер проекта Карина Чувикова была признана открытием фестиваля. В сериале также снимались Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев и другие. Создатели сериала представили тизер проекта.

Сериал "Между нами химия" появился на свет благодаря комментарию в социальных сетях. На странице популярного блогера одна из подписчиц поделилась своей бедой — рассказала, что серьезно больна и боится, что ее двое детей могут остаться без мамы. Режиссер Карина Чувикова увидела это признание, история ее зацепила.

Тизер

Фото со съемок

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация", "Фишер", "‎Библиотекарь"‎, "Балет", "Плакса" и другие), а его телепремьера состоится на СТС. За производство отвечает кинокомпания "Водород" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач. Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много.

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Новости

Назад. 04 февраля 2025
Папа, найдись: драмеди "Между нами химия" выйдет на Wink.ru в марте
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