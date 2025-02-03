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Игорь Поваров возглавил ХК "Лада"

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В понедельник, 3 февраля, наблюдательный совет ХК "Лада" утвердил в должности генерального директора клуба Игоря Поварова.

Игорь Сергеевич родился 20 февраля 1971 г. в Тольятти. Окончил Самарский экономический институт по специальности "Экономическое и социальное планирование". Имеет квалификационный аттестат Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ и проходил дополнительное обучение по программе "Финансовый и спортивный менеджмент" (Москва).

Поваров имеет большой опыт работы в сфере профессионального спорта — с февраля 1997 года по апрель 2007 года являлся заместителем директора хоккейного клуба "Лада" по экономике и финансам, а с июля 2013 года по август 2018 года был финансовым директором футбольного клуба "Крылья Советов" и до марта 2020 года занимал должность директора фонда поддержки и развития футбола Самарской области. Кроме того, Игорь Сергеевич принимал активное участие в подготовке Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Также Поваров работал в банковской сфере на различных руководящих должностях.

С апреля 2020 г. по январь 2025 г. Поваров являлся директором государственного автономного учреждения Самарской области "Арена" и под его руководством летом 2023 года ЛДС "Лада-Арена" в кратчайшие сроки была приведена к стандартам Континентальной хоккейной лиги.

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Назад. 03 февраля 2025
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