16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Крылья" уступили "Торпедо" - 0:1

Читали 5

В понедельник, 3 февраля, в контрольном матче "Крылья Советов" уступили "Торпедо".

Единственный гол на 61 минуте забил Червяков. 

Команды провели на поле два тайма по 50 минут. 

"Крылья Советов" (первый тайм): 39 Фролов, 3 Галдамес, 5 Ороз, 95 Гапонов, 23 Бейл, 22 Костанца, 7 Цыпченко, 11 Ежов, 73 Шитов, 19 Олейников, 20 Рахманович (17 Бабаев, 42').

"Крылья Советов" (второй тайм): 30 Песьяков, 15 Рассказов, 24 Евгеньев, 4 Солдатенков, 25 Печенин, 21 Иванисеня, 6 Бабкин, 28 Дмитриев, 17 Бабаев (76 Бобер, 77'), 29 Карпицкий (98 Максимов, 77'), 91 Игнатенко (92 Попов, 77').

Запасные: 81 Овсянников, 71 Недоспасов, 65 Грибакин.

Версия для печати

Новости

Назад. 03 февраля 2025
"Крылья" уступили "Торпедо" - 0:1
Игорь Поваров возглавил ХК "Лада"
Кризис среднего автовозраста — 83% ДТП в России происходит по вине мужчин 35-44 лет — аналитика ВСК
Предвесенние вечера: Wink.ru представляет премьеры, с которыми февраль пролетит быстро и нескучно
В Сызрани планируют создать центр водных видов спорта
На трассе под Самарой опрокинулся бензовоз с 23 тоннами ГСМ

В России и мире

В Самарском бизнес-инкубаторе прошла "Ярмарка коопераций"

В Самарском бизнес-инкубаторе 30 января состоялась "Ярмарка коопераций", организованная ООО "ЭкоСфера" для встреч ведущих предприятий региона. Уникальное по своему формату мероприятие собрало более 15 компаний, среди которых: производители продуктов питания, моющих средств, одноразовой посуды и специализированного оборудования для общественного питания. Цель — наладить прямые деловые связи, найти перспективных партнеров и усилить кооперацию на рынке B2B-услуг.

Авито Работа и металлурги Магнитогорска планируют повысить привлекательность рабочих профессий

24 января в Магнитогорске Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы, и Андрей Козловский, директор учебного центра Магнитогорского металлургического комбината (ММК), подписали соглашение о партнерстве, направленное на повышение привлекательности технических профессий.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Кошелек

"Во всю высоту экрана": на Авито появились новые медийные инструменты рекламы

Авито Реклама расширяет инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Самарские управляющие компании оштрафовали за обледеневшие и заснеженные тротуары

Мэрия Самары совместно с региональной Госжилинспекцией и городской прокуратурой продолжает проверять, как содержатся придомовые территории, как чистятся крыши многоквартирных домов зимой, передает пресс-служба горадминистрации.

Он и она