"Крылья" уступили "Торпедо" - 0:1

03.02.2025 19:50 Читали 5

В понедельник, 3 февраля, в контрольном матче "Крылья Советов" уступили "Торпедо".

Единственный гол на 61 минуте забил Червяков.

Команды провели на поле два тайма по 50 минут.

"Крылья Советов" (первый тайм): 39 Фролов, 3 Галдамес, 5 Ороз, 95 Гапонов, 23 Бейл, 22 Костанца, 7 Цыпченко, 11 Ежов, 73 Шитов, 19 Олейников, 20 Рахманович (17 Бабаев, 42').

"Крылья Советов" (второй тайм): 30 Песьяков, 15 Рассказов, 24 Евгеньев, 4 Солдатенков, 25 Печенин, 21 Иванисеня, 6 Бабкин, 28 Дмитриев, 17 Бабаев (76 Бобер, 77'), 29 Карпицкий (98 Максимов, 77'), 91 Игнатенко (92 Попов, 77').

Запасные: 81 Овсянников, 71 Недоспасов, 65 Грибакин.