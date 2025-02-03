Кризис среднего автовозраста — 83% ДТП в России происходит по вине мужчин 35-44 лет — аналитика ВСК

03.02.2025 13:31 Читали 6

В 2024 году уровень аварийности на российских дорогах увеличился на 4% — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Наиболее число ДТП, помимо Москвы, в течение года фиксировалось в Краснодарском крае и Новосибирской области. Одним из лидеров по приросту числа дорожных происшествий стал Татарстан (менее 2,5% ДТП от общего числа) — аварий в регионе стало больше на 15%.

По данным Страхового Дома ВСК, больше всего дорожных происшествий традиционно зафиксировано в Москве. В топ наиболее аварийных регионов в 2024 году вошли:

Москва — 8,77%;

Краснодарский край — 7%;

Московская область — 6,6%;

Новосибирская область — 3%;

Челябинская область — 3%;

Ростовская область — 2,5%;

Санкт-Петербург — 2%.

Чаще всего участниками ДТП становились владельцы автомобилей ВАЗ (17,6%), Toyota (7,9%), Hyundai (6,6%), Kia (5,8%), Renault (4,6%), Nissan (3,85%) и Volkswagen (3,34%).

Мужчины 35-44 лет остаются самыми опасными автолюбителями. По их вине мужчин произошло 83% дорожных аварий (80% в 2023 году), около 30% виновников ДТП — автомобилисты 35-44 лет. В целом, число женщин-виновниц ДТП наоборот снизилось на 20%.

Около 18% ДТП на дороге приходится по вине авто корпоративных автопарков (такси, каршеринга, сервисов доставки и пр.). В прошлом году этот показатель был сопоставимым — 17%.

Пик дорожных происшествий в прошлом году фиксировался в январе — 14,7% ДТП по ОСАГО. Наиболее опасным же на дороге днем недели в 2024 году стала пятница — вероятность попасть в аварию в последний рабочий день недели оценивается в 16,24%.