Кофе без побочек: терапевт ВСК рассказал, как употреблять напиток с пользой для здоровья

31.01.2025 17:37 Читали 6

Кофе — это один из самых популярных продуктов в мире. Вокруг него ходит множество мифов — одни утверждают, что напиток вредит здоровью, другие, наоборот, доказывают его пользу. Врач Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Алина Красикова рассказывает о плюсах и минусах кофе, а также основных противопоказаниях, связанных с его употреблением.

Существует распространенный миф о том, что кофе ускоряет сердцебиение, тем самым увеличивая риски проблем с сердцем. Однако, согласно ряду исследований, у людей, выпивающих 2–3 чашки напитка в день, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, наоборот, ниже. Причина — антиоксиданты, содержащиеся в кофе, которые борются с различными воспалениями и защищают сосуды. Но если злоупотреблять кофеином, эффект может быть обратным: его избыток способен повышать артериальное давление и увеличивать частоту сердечных сокращений. Проблема особенно актуальна для людей с гипертонией или предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кофе — это не просто стимулятор бодрости, но и своеобразный допинг для спортсменов-любителей. Кофеин повышает уровень адреналина, улучшает выносливость и помогает сосредоточиться.

Влияние напитка на организм также зависит от сорта напитка. Например, зерна марки робуста содержат почти в два раза больше кофеина, чем марки арабика. А еще стоит обращать внимание на способ приготовления: кофе, приготовленный с помощью бумажного фильтра, считается более "здоровым", потому что фильтр задерживает вещества, которые могут повышать уровень холестерина.

Самый спорный тезис о кофе — это его способность бодрить. С одной стороны, у большинства людей кофеин повышает уровень дофамина и снижает ощущение усталости. С другой — он блокирует аденозиновые рецепторы, которые отвечают за чувство сонливости, поэтому вечерняя чашка кофе может вызвать проблемы со сном. Учитывая, что кофеин выводится из организма в среднем за 4–6 часов, лучше не пить его позже 16:00, особенно людям с бессонницей.

"Чтобы получить максимум пользы от кофе, стоит учитывать несколько простых правил. Лучше пить его небольшими порциями по 100–150 мл несколько раз в день, чем выпивать огромную кружку за один раз — так вы избежите резких "скачков" содержания кофеина в крови. Оптимальная доза — до 400 мг кофеина в сутки для мужчин и до 300 мг для женщин, поскольку женский организм медленнее его перерабатывает", — рассказала врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Алина Красикова.