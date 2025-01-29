В Самаре прошли очередные миграционные рейды

29.01.2025 11:15 Читали 7

Самарские полицейские провели очередной миграционный рейд. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В развлекательных заведениях на улицах Тувинской и Ставропольской правоохранители проверили посетителей. При этом некоторые из гостей пытались спрятаться в подсобке. Кроме того, в букмекерской конторе на пр. Кирова более чем 20 любителям делать ставки на спорт также пришлось показать документы.

Также полицейские проверяли пассажиров автобусов на Южном шоссе и вели профилактическую работу в Красноглинском районе, в том числе на территории, прилегающей к аэропорту.

За время рейдов выявили более 25 нарушителей. Всех их привлекли к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания").

Полицейские рекомендуют гостям региона всегда иметь при себе документы, подтверждающие право на пребывание и проживание в России.