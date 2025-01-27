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В Самарской области предлагают ограничить торговлю алкоголем до 6 часов в день

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В Самарскую губернскую думу внесена законодательная инициатива, уменьшающая время розничной торговли алкоголем. Ее автором выступил депутат Максим Федоров.

"Сегодня внес поправку в закон Самарской области "О мерах по ограничению потребления алкогольной продукции на территории Самарской области". Предлагаю уменьшить время продажи алкоголя с 14:00 до 20:00.  Данная мера приведет к уменьшению потребления алкоголя, что непременно отразится на качестве жизни людей. Приступил к работе над следующим законопроектом", - написал он в своем Телеграм-канале 27 января.

Напомним, сейчас в регионе действует федеральный запрет на торговлю алкоголем в рознице с 23:00 до 8:00 ежедневно. Ранее существовал дополнительный региональный запрет на торговлю спиртным с 22:00 до 23:00 и с 8:00 до 10:00, но он был отменен в 2017 году.

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Назад. 27 января 2025
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