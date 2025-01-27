Священника подозревают в прелюбодеянии с несовершеннолетней в Самаре

По одной из версий, священник рассказывал девушке про слияние душ, "а получилось слияние другого характера". Позже девушка написала заявление в правоохранительные органы. По данным источников в силовых структурах, следствие склоняется к версии девушки и даже планирует ходатайствовать о мере пресечения для служителя церкви.
Материалы дела находятся в Куйбышевском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Самарской области.
В пресс-службе местной епархии сообщили, что о ситуации не в курсе, в любом случае предстоит разобраться, правда ли это, и пообещали в случае подготовки официального комментария прислать его в редакцию.