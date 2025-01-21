Родителей школьников пригласили на онлайн-вебинар о подготовке к ЕГЭ

Зарегистрироваться можно по ссылке. Начало вебинара в 11:00, подключение к платформе трансляции — с 10:45.
Речь пойдет о том, как подготовиться к единому государственному экзамену в онлайн формате. Ведущие расскажут, какие инструменты и сервисы помогут пройти предэкзаменационный этап подготовки более эффективно. Речь идет о занятиях в домашних условиях, максимально приближенных к реальным — с запуском счетчика времени, заполнением необходимых бланков и прохождением самого тренировочного тестирования.
На вебинаре эксперты обсудят, как обеспечить высокие результаты, обойтись без помощи репетиторов и снизить стресс при подготовке и сдаче экзамена и для школьников, и для родителей.