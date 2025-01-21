Родителей школьников пригласили на онлайн-вебинар о подготовке к ЕГЭ

21.01.2025 12:26 Читали 4

Недавнее исследование "Ростелекома" показало, что образовательными сайтами, цифровыми учебниками, пособиями и тестами сегодня пользуются до 40% подростков в России. Школьники в возрасте от 12 до 17 лет проводят в сети 6,5 часов ежедневно, и занятия на курсах и с репетиторами по интернету среди них уже популярнее, чем офлайн-обучение. 22 января для всех желающих будет проводиться вебинар "Онлайн-подготовка школьников к ЕГЭ. Как избежать стресса ученикам и их родителям".

Зарегистрироваться можно по ссылке. Начало вебинара в 11:00, подключение к платформе трансляции — с 10:45.

Речь пойдет о том, как подготовиться к единому государственному экзамену в онлайн формате. Ведущие расскажут, какие инструменты и сервисы помогут пройти предэкзаменационный этап подготовки более эффективно. Речь идет о занятиях в домашних условиях, максимально приближенных к реальным — с запуском счетчика времени, заполнением необходимых бланков и прохождением самого тренировочного тестирования.

На вебинаре эксперты обсудят, как обеспечить высокие результаты, обойтись без помощи репетиторов и снизить стресс при подготовке и сдаче экзамена и для школьников, и для родителей.