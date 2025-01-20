Экс-заведующую детсадом №123 в Самаре "поймала" ФСБ

20.01.2025 15:12 Читали 5

За трату более миллиона бюджетных рублей в Самаре ФСБ "повязала" Татьяну Андрюшину. Как рассказали источники, она была заведующей 123-м детским садиком.

"Был 123-й садик и был 327-й, а в январе 2023 года произошла реорганизация и сад стал единый 327-й", - напомнил источник.

Пои этом, как говорится в официальном заявлении УФСБ по Самарской области, в 2022-2023 гг., по версии следствия, заведующая давала указания сотрудникам бухгалтерии - вносить в кадровые и финансовые документы ложные сведения. В бумагах указывали сотрудников, но работы они не выполняли. А начисленную "мертвым душам" зарплату заведующая получала сама. Ущерб составил более 1 млн рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").