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В Самаре стали чаще покупать запчасти на Changan, но лидерство остается за АвтоВАЗом

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Жители Самары продолжают активнее покупать автокомпоненты для китайских авто: год к году рост продаж составил 94%. При этом лидерство по объему продаж — у АвтоВАЗа. Данные предоставили специалисты Авито, которые проанализировали динамику продаж автомобильных запчастей разных марок во второй половине 2024 года относительно того же периода прошлого года.

Лидеры роста продаж автокомпонентов — китайские бренды: запчасти для Changan во втором полугодии 2024 года покупали в 2,5 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года, запчасти для Haval — на 60%, для Chery — на 51%.

Пользователи покупают на классифайде чаще новые автокомпоненты — доля новых запчастей для авто в структуре продаж на Авито составила 60% по итогам второго полугодия 2024 года. В 2023 году доля составляла 57%.

Сильнее всего за второе полугодие выросли продажи кузовных деталей — на 16%.

Лидеры роста продаж

Значительнее всего за год выросли продажи запчастей для китайских машин Changan — во втором полугодии 2024 года их покупали в 2,5 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Далее следует Haval с ростом продаж на 60%. На 51% выросли продажи запчастей для еще одного китайского бренда Chery. Также в пятерку лидеров вошли Москвич с ростом на 24% и Zotye — автозапчасти для этого бренда покупали на 16% чаще. Также в этом году начали активно покупать новые для российского рынка бренды из Поднебесной — OMODA и Jetour.

"На фоне резкого роста продаж запчастей для китайских автомобилей в 2023 году, когда мы фиксировали десятикратное увеличение спроса на площадке, динамика в 2024 году выглядит более сдержанной — продажи компонентов для популярных марок китайских авто выросли на 94%. И тем не менее, относительно общего темпа роста запчасти из Поднебесной остаются лидерами. Кроме того, в течение 2024 года мы отмечаем смещение спроса с запчастей в ресейле на новые, преимущественно из-за роста популярности качественных китайских аналогов. Мы, в свою очередь, создаем необходимый инструментарий, чтобы пользователю было просто и удобно подобрать подходящие запчасти среди разнообразия появившихся моделей и спецификаций. Например, в Гараже Авито Авто есть умный подбор запчастей по марке и модели авто. Также есть возможность легко найти запчасти с гарантией от производителей с помощью фильтров", — комментирует руководитель бизнес-направления "Запчасти и Автосервисы" в Авито Алексей Головин.

По доле продаж доминируют компоненты от АвтоВАЗ. На них пришлось 6% продаж, за год их стали покупать чаще на 8%. Следом — запчасти южнокорейских производителей Hyundai и KIA, на эти детали пришлось по 4% продаж, они выросли на 7%. Замыкает топ-3 Toyota с долей 2,5%.

Наиболее продаваемые запчасти

Самую крупную долю продаж в категории запчастей на Авито традиционно занимают кузовные детали. К ним относятся зеркала, бампера, капоты и прочее, на эту категорию пришлось 34% продаж. За год эти запчасти стали покупать чаще на 16%, а средняя стоимость составила 4 000 рублей. Чаще всего за последние полгода покупали детали от корейских производителей.

На следующей строчке — автосвет с долей 11%. Средний чек в этой категории — 4 000 рублей. Замыкает топ-3 подвеска. На эту категорию пришлось 10% продаж, они выросли на 5%. Средняя цена — 5 000 рублей, чаще всего подвески покупают от немецкого бренда.

На четвертой строчке — электрооборудование с долей 9%: продажи в этой категории на Авито выросли на 2% за год, а средний чек составил 4 000 рублей. К ней относятся кнопки старт-стоп с автозапуском со смартфона, диоды для повышения напряжения генератора и кнопки обогрева зеркал. Самые популярные производители в этой категории — немецкие.

Пятое место по объему продаж занимают двигатели и запчасти для них (8%). Их стали покупать чаще на 10%, а средняя стоимость составила 16 000 рублей. В этой категории чаще всего заказывают ремни ГРМ от корейских и немецких производителей.

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Назад. 18 января 2025
В Самаре стали чаще покупать запчасти на Changan, но лидерство остается за АвтоВАЗом

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