ВСК: для 14% россиян новогодние праздники были слишком длинными, 50% периодически работали в выходные

По оценкам Страхового Дома ВСК, 70% россиян провели новогодние праздники в кругу семьи и близких друзей. Еще около 12% опрошенных путешествовали, 9% — просто отдыхали, смотрели фильмы и сериалы, занимались зимними видами спорта и т. д.
Самыми популярными новогодними хитами по-прежнему остаются классические советские фильмы — 63% россиян провели время за просмотром "Иронии судьбы", "Карнавальной ночи" и т. д. Еще 19% отдали предпочтения традиционному праздничному фэнтези — серии фильмов о Гарри Поттере.
Самыми популярными типами активного отдыха стали катание на коньках (32% респондентов), тюбинге (30%), лыжах (14%), сноуборде (12%), квадроциклах или снегоходах (7%).
Для 60% россиян новогодние каникулы прошли без происшествий. 23% столкнулись во время праздников с ОРВИ и простудой, 14% получали травмы (7% из-за падения в гололед, 5% во время активного отдыха, 2% — из-за запуска петард и бенгальских огней).
Для 70% россиян новогодние каникулы — это отличный повод отдохнуть и перезагрузиться. 14% опрошенных считают праздники слишком долгими, а у 13% из-за специфики сферы деятельности нет возможности отдыхать всю праздничную неделю. В целом, 46% респондентов совсем не отвлекались на рабочие задачи во время праздников, 40% — делали это периодически, остальные — полноценно работали с первых чисел января.