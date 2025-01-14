ВСК: для 14% россиян новогодние праздники были слишком длинными, 50% периодически работали в выходные

14.01.2025 12:49 Читали 13

Большинство россиян предпочли в этом году провести новогодние каникулы дома в кругу семьи, за просмотром советской классики — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК по результатам собственного опроса на площадке корпоративного журнала ВыИскали. 14% респондентов признались, что считают новогодние праздники слишком длинными, а почти каждый второй опрошенный периодически выполнял небольшие рабочие задачи во время каникул. При этом на подарках в этом году сильно не экономили — каждый третий россиянин потратил на новогодние сувениры до 10 тыс. рублей.

По оценкам Страхового Дома ВСК, 70% россиян провели новогодние праздники в кругу семьи и близких друзей. Еще около 12% опрошенных путешествовали, 9% — просто отдыхали, смотрели фильмы и сериалы, занимались зимними видами спорта и т. д.

Самыми популярными новогодними хитами по-прежнему остаются классические советские фильмы — 63% россиян провели время за просмотром "Иронии судьбы", "Карнавальной ночи" и т. д. Еще 19% отдали предпочтения традиционному праздничному фэнтези — серии фильмов о Гарри Поттере.

Самыми популярными типами активного отдыха стали катание на коньках (32% респондентов), тюбинге (30%), лыжах (14%), сноуборде (12%), квадроциклах или снегоходах (7%).

Для 60% россиян новогодние каникулы прошли без происшествий. 23% столкнулись во время праздников с ОРВИ и простудой, 14% получали травмы (7% из-за падения в гололед, 5% во время активного отдыха, 2% — из-за запуска петард и бенгальских огней).

Для 70% россиян новогодние каникулы — это отличный повод отдохнуть и перезагрузиться. 14% опрошенных считают праздники слишком долгими, а у 13% из-за специфики сферы деятельности нет возможности отдыхать всю праздничную неделю. В целом, 46% респондентов совсем не отвлекались на рабочие задачи во время праздников, 40% — делали это периодически, остальные — полноценно работали с первых чисел января.