В состав совета директоров "Крыльев Советов" включили вице-губернатора

Также новичками стали заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Алехин и руководитель благотворительного фонда "Служение людям" Тархан Джабраилов. Они заменили министра спорта Лидию Рогожинскую и первого вице-президента АО КБ "Солидарность" Максима Сойфера.
Свои места в совете директоров сохранили один из акционеров клуба и адвокат Андрей Пашков, депутат губернской думы Александр Милеев, директор Центра подготовки спортивных сборных команд Самарской области Сергей Макаров, председатель правления АО "КБ "Солидарность" Вячеслав Арбузов, ветеран "КС" Валерьян Панфилов и председатель областной федерации футбола Максим Симонов.
"В ближайшее время состоится заседание совета директоров в новом составе. На нем будет избран новый председатель", - сообщили в клубе.
На этот пост прочат Дмитрия Яковлева. Губернатор Вячеслав Федорищев, который и инициировал изменения в клубе, ранее сообщал, что Яковлев в том числе курирует вопросы развития спорта.