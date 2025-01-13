В состав совета директоров "Крыльев Советов" включили вице-губернатора

13.01.2025 08:55 Читали 6

В пятницу, 10 января, акционеры самарского футбольного клуба "Крылья Советов" утвердили новый состав совета директоров. В частности, в него вошел вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Дмитрий Яковлев. Он заменил Габибуллу Хасаева, который занимал пост председателя совета директоров.

Также новичками стали заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Алехин и руководитель благотворительного фонда "Служение людям" Тархан Джабраилов. Они заменили министра спорта Лидию Рогожинскую и первого вице-президента АО КБ "Солидарность" Максима Сойфера.

Свои места в совете директоров сохранили один из акционеров клуба и адвокат Андрей Пашков, депутат губернской думы Александр Милеев, директор Центра подготовки спортивных сборных команд Самарской области Сергей Макаров, председатель правления АО "КБ "Солидарность" Вячеслав Арбузов, ветеран "КС" Валерьян Панфилов и председатель областной федерации футбола Максим Симонов.

"В ближайшее время состоится заседание совета директоров в новом составе. На нем будет избран новый председатель", - сообщили в клубе.

На этот пост прочат Дмитрия Яковлева. Губернатор Вячеслав Федорищев, который и инициировал изменения в клубе, ранее сообщал, что Яковлев в том числе курирует вопросы развития спорта.