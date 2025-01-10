В России выросло производство колбасных изделий – РСХБ

10.01.2025 16:45 Читали 7

Как меняется уровень производства и потребления колбасных изделий в России оценили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Согласно исследованию РСХБ, с начала года по октябрь 2024 года в стране произведено около 2,1 млн тонн колбасных изделий и аналогичной пищевой продукции из мяса и птицы — на 2,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Почти половина отечественной колбасы производится в Центральном федеральном округе — за 10 месяцев 2024 года там было произведено порядка 1 млн тонн продукции, что составляет 48,3% от всего объема по стране. В тройку лидеров также входит Поволжье (22,0%) и Северо-Западный федеральный округ (9,1%). Среди регионов-лидеров первые места по объемам производства заняли Владимирская область, г. Москва и Московская область, Республика Мордовия.

Проверенная временем "докторская"

Категория вареных колбасных изделий — первая по популярности на столах россиян, учитывая объемы производства. В их число входят вареные колбасы и колбасные хлеба, сосиски, сардельки и шпикачки. С января по октябрь отечественные производители выпустили порядка 1,4 млн тонн такой продукции, повысив уровень на 2,1% по сравнению с прошлым годом.

В производстве такой продукции лидирует ЦФО — было произведено 691 тыс. тонн (48,9% от общего рынка вареной колбасы), а среди регионов пальму первенства забирает входящая в округ Владимирская область с производством в размере 259 тыс. тонн (18,3% от общего объема изделий, произведенной в этой категории).

Копченая — пряный выбор россиян

С вареной на тарелках россиян обязательно соседствует копченая колбаса. С января по октябрь 2024 года ее было произведено порядка 592 тыс. тонн (28,3% от общего тоннажа колбасной продукции), что на 1,4% больше аналогичного периода предыдущего года. В производстве копченых деликатесов лидирует ЦФО — здесь производится почти 50% копченой колбасы, а впереди всех регионов — Москва.

Пахнет жареным

Жареная колбаса набирает популярность в рационе россиян, показывая почти двукратный рост по сравнению с прошлым годом: с января по октябрь 2024-го было произведено 1,3 тыс. тонн, что на 46,4% больше аналогичного периода годом ранее. Лидирует в производстве ЦФО — здесь произвели 528 тонн продукции (40,9% от общего объема жареной колбасы), а в регионах — Калужская область.

Экспертный взгляд на экспорт

"Российский рынок колбасных мясных изделий стабильно растет и демонстрирует высокий потенциал для дальнейшего развития. По итогам 2024 года объем экспорта колбас и готовой мясной продукции может составить 95 тыс. тонн, это на 16% выше предыдущего. В настоящее время продукция экспортируется на ближнее и дальнее зарубежье, в порядка 75 стран. Мы видим, как наши товаропроизводители наращивают объемы мясного производства, а также расширяют продуктовую линейку колбасной продукции, совершенствуя не только рецептуру, но и стратегии продвижения на внутреннем и внешнем рынках", — комментирует управляющий директор Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Литяйкин.