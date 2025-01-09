Под Самарой два человека погибли в лобовом столкновении с фурой, груженой шампанским

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте ДТП до приезда "скорой".
Госавтоинспекторы организовали регулирование движение на месте ДТП. На месте работали также спасатели. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
В среду, 8 января, в 10:55 на автодороге Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" 35-летний водитель на ВАЗ-2199 выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком Sitrak, перевозившим игристое вино, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте ДТП до приезда "скорой".
Госавтоинспекторы организовали регулирование движение на месте ДТП. На месте работали также спасатели. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.