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Под Самарой два человека погибли в лобовом столкновении с фурой, груженой шампанским

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В среду, 8 января, в 10:55 на автодороге Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" 35-летний водитель на ВАЗ-2199 выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком Sitrak, перевозившим игристое вино, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте ДТП до приезда "скорой". 

Госавтоинспекторы организовали регулирование движение на месте ДТП. На месте работали также спасатели. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Новости

Назад. 09 января 2025
Под Самарой два человека погибли в лобовом столкновении с фурой, груженой шампанским
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