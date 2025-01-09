Баскетбольная "Самара" разгромно проиграла "Зениту"

09.01.2025 10:07

В первом домашнем матче наступившего года баскетбольная "Самара" на своей площадке крупно проиграла лидеру Единой Лиги ВТБ "Зениту" - 54:103.

Для "Самары" питерская команда остается одним из самых "неудобных" соперников: все семь матчей в Единой Лиге и Кубке России остались за "Зенитом". "Зенит" был заметно сильнее и в октябрьском матче в Санкт-Петербурге: 61:92 не в пользу самарцев.

Матч был открыт двумя точными бросками центрового хозяев Ильи Попова. Гости сразу ответили точными попаданиями, отметились три американца: Пойтресс, Мун и Спелман. За 6 минут до конца с наброса Пойтресс, а спустя атаку отмечается броском из-под кольца Ксавьер Мун. Самарцы отставали всего на 6 очков, но "трешка" Чикарева придала уверенности хозяевам. Преимущество "Зенита" росло, однако последние атаки были за самарцами, сначала Михаил Кулагин забросил двухочковый со степбэка, а затем броском с разворота отметился Илья Попов. Первая четверть закончилась со счётом 19:28 в пользу гостей.

Вторая четверть началась с точного попадания Голдырева, а гости ответили "трешкой" Воронцевича. Самарцы хорошо двигали мяч, но часто промахивались, чем пользовался "Зенит", и за пять минут до конца отрыв гостей достиг 17 очков. В конце четверти у хозяев был результативен Иван Пынько, сначала форвард реализовал штрафной, а через атаку отметился "трешкой". Броском под сирену отметился Михаил Кулагин. Первая половина закончилась со счётом 35:49 в пользу гостей.

Вторая половина стартовала с рывка 10:0 от гостей, дважды отличились Мун (4 очка) и Карасев (5 очков) и Пойтресс (1 очко). Дальше последовала серия удачных бросков от самарцев, "трешками" отметились Голдырев и Кашин. За 2 минуты до конца преимущество Зенита дошло до 31 очка. Последний бросок был за Косяковым, но Никита промахнулся. Предпоследняя четверть закончилась со счётом 43:76 в пользу "Зенита".

В заключительной четверти точные броски Михаила Кулагина начали игру, гости отвечали дальними попаданиями Щербенева и Карасёва. "Самара" здорово комбинировала, но реализация оставляла желать лучшего, чем снова пользовались гости, связка Щербенев+Карасёв только за четвертую четверть набрала 17 очков. Матч окончился со счётом 54:103 в пользу сине-бело-голубых.

Самым результативным у самарцев стал Михаил Кулагин (20 очков). У гостей эффективными были Ксавьер Мун (18 очков), Александр Щербенев (17 очков), Винс Хантер (16 очков) и Сергей Карасев (14 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 11 января на домашнем паркете. Соперником станет МБА-МАИ.