"Ингосстрах" выплатил годовой бонус самым результативным агентам

27.12.2024 13:21 Читали 26

"Ингосстрах" первым из страховых компаний выплатил годовой бонус за 2024 год своим крупным и наиболее эффективным агентам. Оценка производилась на основе отчетного периода январь–октябрь 2024 года: бонус получили агенты, которые принесли прибыль в размере не менее 1 млн рублей.

Таким образом компания подтверждает успешную работу и профессионализм партнёров, достигших высоких финансовых результатов.

Награда ждет и остальных агентов, выполнивших условия получения бонусов. "Ингосстрах" планирует провести оценку их результатов по итогам 2024 года и выплатить премии в первой половине 2025 года.

Агенты являются важным связующим звеном между компанией и клиентами, они помогают покупателям разобраться в страховании, подборе актуальной страховой защиты, а также продвигают бренд и транслируют ценности компании. "Ингосстрах" привержен честному и взаимовыгодному партнерству с агентами и стремится продемонстрировать свою поддержку и признательность самым успешным из них.