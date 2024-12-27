"Ингосстрах" выплатил годовой бонус самым результативным агентам

Таким образом компания подтверждает успешную работу и профессионализм партнёров, достигших высоких финансовых результатов.
Награда ждет и остальных агентов, выполнивших условия получения бонусов. "Ингосстрах" планирует провести оценку их результатов по итогам 2024 года и выплатить премии в первой половине 2025 года.
Агенты являются важным связующим звеном между компанией и клиентами, они помогают покупателям разобраться в страховании, подборе актуальной страховой защиты, а также продвигают бренд и транслируют ценности компании. "Ингосстрах" привержен честному и взаимовыгодному партнерству с агентами и стремится продемонстрировать свою поддержку и признательность самым успешным из них.