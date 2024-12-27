Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-5 под Сызранью

27.12.2024 15:07 Читали 19

В пятницу, 27 декабря, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП на трассе М-5. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".