Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-5 под Сызранью

В 9:24 на 869 км трассы столкнулись грузовик Ford, "Газель" дорожной службы, автовоза Mercedes и Lada Kalina. Пострадавших нет.
На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части №185 ПСО №47.
В пятницу, 27 декабря, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП на трассе М-5. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В 9:24 на 869 км трассы столкнулись грузовик Ford, "Газель" дорожной службы, автовоза Mercedes и Lada Kalina. Пострадавших нет.
На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части №185 ПСО №47.