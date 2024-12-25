16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре состоялась премьера балета-феерии "Щелкунчик"

Читали 49

В субботу, 21 декабря, на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича состоялась премьера эксклюзивной редакции "Щелкунчика": художественный руководитель балета театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, которая состоялась на сцене Мариинского театра.

"Восстановить спектакль XIX века в веке XXI вполне возможно, во многих архивах, библиотеках, системах записи танцев сохранились эскизы декораций, костюмов, либретто, многочисленные свидетельства современников. Но, конечно, это не совсем тот спектакль, который видели Петр Ильич Чайковский и Мариус Петипа. Это лишь образ театра XIX века - русского Императорского балета. Изменилась фактура ткани, изменился свет, изменились фактуры тел танцовщиков... Однако многочисленные детали, собранные из архивов и библиотек, позволяют восстановить и хореографию, и образ спектакля XIX века", - рассказал Юрий Бурлака.

Спектакль был воссоздан по сохранившимся эскизам декораций и костюмов, фотографиям. Только самарские зрители увидят фрагменты оригинальной хореографии, созданной Львом Ивановым. И только в этом спектакле прозвучат два музыкальных номера из рукописей Чайковского, не исполнявшиеся ранее.
"Для нас было делом чести возродить этот спектакль. Кроме того, мы хотели порадовать наших зрителей - взрослых и детей, жителей и многочисленных гостей региона. К нам едет очень много зрителей из других городов, в том числе из Петербурга и Москвы. Самарский театр оперы и балета становится все больше центром культурного притяжения", - рассказал музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Евгений Хохлов.

Изначально Чайковский работал над этим балетом совместно с великим балетмейстером Мариусом Петипа. Именно он сделал подробный план-заказ и балетмейстерскую экспозицию. Однако Петипа тяжело заболел, и постановку осуществил второй балетмейстер Мариинского театра - Лев Иванов.
Премьера балета состоялась в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра 6 декабря 1892 года. И с тех пор, уже по сложившейся традиции, "Щелкунчик" стал лучшим новогодним и рождественским подарком зрителям всего мира.

В самарской постановке задействовано порядка 50 учеников Самарского хореографического училища.
"Дети в этой обстановке впервые занимают такое же серьезное место, как и взрослые. Они танцуют четверть спектакля - это маленькая Клара и ее друзья, приходящие с родителями на рождественскую елку. Я как художественный руководитель училища очень рад был предложить им такую серьезную работу совместно с театром", - добавил Юрий Бурлака.

Одними из первых постановку посмотрели семьи участников СВО. По поручению главы региона на благотворительные показы приглашены близкие защитников Отечества со всей Самарской области.

С приветственным словом от Вячеслава Федорищева к гостям обратилась врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина: "Адресуем искреннюю поддержку вам - семьям наших защитников. Благодарим, что сохраняете силу духа даже в самые трудные минуты, остаетесь надежным тылом для свои родных. Ваша любовь и забота - именно то, что придает им сил и отваги, помогает шаг за шагом приближаться к главной цели. Помните, что мы, ваши соотечественники, всегда вместе с вами. Готовы помогать вам, подставлять свое плечо".

В день премьеры балета-феерии партии исполнили: Клара/ Фея Драже - Полина Чеховских; Принц Оршад - Педро Сеара; Дроссельмейер - Дмитрий Пономарев (заслуженный артист Самарской области); Фриц - Максим Морозов; Президент Зильбергаус - Павел Чернышов; Госпожа Зильбергаус - Ульяна Шибанова; Бабушка - Ольга Марочкина; Дедушка - Кирилл Софронов (заслуженный артист Самарской области); Коломбина - Софья Туманова; Арлекин - Александр Ходов; Солдат - Денис Мазанов; Маркитантка - Манаэ Банно; Ирландец - Энтони Остин; Няня - Юлия Мамутина; Король мышей - Дмитрий Мамутин; Кукла Щелкунчик - Илья Черкасов; Заяц солдат - Максим Морозов; Мать принца - Ольга Савельева, и другие.

Балет-феерия в двух действиях, трех картинах с прологом и эпилогом. Либретто Мариуса Петипа (1818-1910) по мотивам сказки Александра Дюма (1802-1870) "История Щелкунчика" (1844). Хореография Льва Иванова (1892).

Постановка и новая хореографическая редакция - Юрий Бурлака.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Евгений Хохлов.

Художник-постановщик - Андрей Войтенко (по эскизам Константина Иванова и Михаила Бочарова 1892 года).

Художник по костюмам - Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского и Евгения Пономарева 1892 года).

Художник по свету - Александр Наумов.

Ассистент балетмейстера-постановщика - Алексей Конкин.

Всего в афише театра в декабре и январе новая постановка запланирована к показу 23 раза с 21 декабря по 12 января.

Версия для печати

Новости

Назад. 25 декабря 2024 Вперед.
Горячий шоколад: РСХБ составил рейтинг поставщиков какао-бобов в Россию
Катастрофа и подвиг на льдине: "Челюскин. Первые" уже этой зимой выйдет на Wink.ru
Россияне в среднем тратят 2,7 тысячи рублей на уход за собой — исследование "Ингосстраха"
Кот-обжора, вежливые водители, батут не по инструкции: курьезные страховые случаи 2024 года
На белом-белом покрывале января Wink.ru покажет свои яркие премьеры
Автобус и две легковушки столкнулись на трассе М-5 под Самарой
РСХБ в Самарской области назвал главные достижения за 2024 год
В Самаре состоялась премьера балета-феерии "Щелкунчик"
Хоккеисты "Лады" на своем льду проиграли "Сочи"
"Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

В России и мире

"Успеть до 12": на Авито дали новогодние советы предпринимателям

До конца года времени почти не осталось, а для предпринимателей это значит одно — пора подводить итоги, закрывать все финансовые вопросы и готовиться к новому году. Налоговый консультант, эксперт с платформы Авито Услуги <a href="https://t.me/buh_rostova" target="_blank">Елена Ростова</a> собрала ключевые рекомендации, которые помогут предпринимателям навести порядок в бизнесе, избежать штрафов и спокойно встретить новый год.

Авито Работа и центр "Профессии будущего" откроют клуб работодателей Москвы

Центр инновационных кадровых сервисов <a href="https://mosfuture.ru/" target="_blank">"Профессии будущего"</a> и платформа для поиска работы и сотрудников "Авито Работа" объявили о создании клуба работодателей Москвы. Он станет новым городским отраслевым сообществом, в которое войдет более 200 ведущих столичных компаний из разных сфер экономики города. Об этом сообщили в пресс-службе Авито Работы.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Задержан бывший депутат и гендиректор "Трехсосенского" Михаил Родионов

В Ульяновске задержали бывшего депутата в Самарской области от "Справедливой России", гендиректора ООО "Трехсосенский" (компания находится в Ульяновской области, но имеет самарский юридический адрес. - Прим. Волга Ньюс) Михаила Родионова.

Кошелек

"Во всю высоту экрана": на Авито появились новые медийные инструменты рекламы

Авито Реклама расширяет инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она