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T1 Облако помогает клиентам ускорить запуск новых продуктов с помощью Managed Service for Kubernetes

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Провайдер T1 Облако представляет доступ к управляемым кластерам Kubernetes из облака по модели Platform-as-a-Services (PaaS — платформа как услуга). Сервис обеспечивает клиентам гибкость при развертывании приложений на базе микросервисной архитектуры и контейнеров, оптимизируя затраты на разработку и время на запуск новых ИТ-решений.

Managed Service for Kubernetes от T1 Облако дает клиентам возможность автоматически развертывать, масштабировать и управлять контейнерами в облачной среде провайдера, позволяя увеличить скорость обработки данных, создания, тестирования и выпуска новых приложений. Это особенно актуально для компаний с большими командами разработки из финансовой и телеком сфер, ретейла, логистики и других высококонкурентных направлений бизнеса.

Облачная инфраструктура T1 Облако обладает высокой производительностью, что ускоряет время отклика систем и дает возможность пользователям Managed Service for Kubernetes быстро и удобно реализовывать проекты различной сложности и масштаба. Сервис также подходит создания и тестирования приложений на базе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, требовательных к вычислительным мощностям. Благодаря возможности гибкого управления облаком клиенты провайдера могут легко развертывать и масштабировать веб-приложения при пиковых и переменных нагрузках, автоматически распределяя входящий трафик между контейнерами.

Managed Service for Kubernetes уже предварительно настроен, это позволяет быстро запускать контейнерные нагрузки в любой конфигурации и автоматизировать развертывание приложений, повышая эффективность работы специалистов DevOps. За пару кликов пользователи сервиса получают готовые к работе кластеры и могут гибко изменять настройки с помощью единого интерфейса управления облаком: заказать необходимое количество мастер-нод, масштабировать инфраструктуру под нужные задачи, проводить мониторинг работоспособности узлов и логирование контейнеров, балансировать нагрузку сети, регулярно создавать резервные копии, интегрироваться с другими облачными сервисами провайдера и много другое. Использование управляемых кластеров Kubernetes в T1 Облако позволяет снизить затраты на обслуживание собственной инфраструктуры, что особенно актуально для небольших компаний и стартапов.

Все задачи по управлению, обеспечению доступности и отказоустойчивости кластеров берет на себя провайдер T1 Облако, инфраструктура которого развернута на базе надежного оборудования в России в дата-центрах уровня TIER III и аттестована в соответствии с требованиями регулирующих органов. Сервис предоставляется в формате Managed Services (управляемые сервисы) по модели оплаты "Pay-As-You-Go" исходя из стоимости фактически используемых ресурсов с гарантированным уровнем SLA, круглосуточной технической поддержкой и обслуживанием от специалистов провайдера.

"Мы продолжаем развивать платформенные сервисы в T1 Облако, чтобы быстро и своевременно реагировать на растущие потребности наших клиентов в условиях постоянно меняющегося рынка. Последние несколько лет мы активно работаем в направлении Kubernetes — запрос на высокую скорость разработки становится все более актуальным, поскольку в современном мире эффективность многих компаний напрямую зависит от максимально быстрого Time-To-Market. Сервис Kubernetes от T1 Облако позволяет клиентам сократить количество ручных операций и ускорить цикл разработки приложений, делая его более предсказуемым и управляемым. Это отлично подходит для реализации различных по сложности ИТ-проектов", — сказал Андрей Никитин, директор по продуктам в T1 Облако.

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Назад. 24 декабря 2024 Вперед.
T1 Облако помогает клиентам ускорить запуск новых продуктов с помощью Managed Service for Kubernetes
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