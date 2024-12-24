"Ингосстрах" стал партнером московского катка "Стрелка"

24.12.2024 17:11 Читали 57

15 декабря каток "Стрелка" открыл зимний сезон при поддержке компании "Ингосстрах".

Благодаря полису страхования от СПАО "Ингосстрах", все гости "Стрелки" чувствуют себя максимально уверенно. Полис покрывает риски получения травм разной степени тяжести, а максимальная сумма страхового возмещения составляет один миллион рублей.

Также "Ингосстрах" вместе с партнёрской клиникой "Будь Здоров" разместили зону оказания первой медицинской помощи рядом с пунктом проката коньков. Специально для посетителей "Стрелки" "Ингосстрах" по промокоду (strelka15) дарит скидку на страховые полисы в размере 15%.

У гостей катка есть возможность не только взять коньки напрокат и насладиться льдом, но и попробовать специальное рождественское меню еды и напитков, а после отдохнуть на серии вечеринок "APRES SKI".

Каток "Стрелка" проработает до 10 марта. Билет для взрослого обойдётся в 850 — 1500 рублей в зависимости от дня недели и времени сеанса, а стоимость билета для ребёнка варьируется от 500 до 800 рублей.