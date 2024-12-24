"Ингосстрах" стал партнером московского катка "Стрелка"

Благодаря полису страхования от СПАО "Ингосстрах", все гости "Стрелки" чувствуют себя максимально уверенно. Полис покрывает риски получения травм разной степени тяжести, а максимальная сумма страхового возмещения составляет один миллион рублей.
Также "Ингосстрах" вместе с партнёрской клиникой "Будь Здоров" разместили зону оказания первой медицинской помощи рядом с пунктом проката коньков. Специально для посетителей "Стрелки" "Ингосстрах" по промокоду (strelka15) дарит скидку на страховые полисы в размере 15%.
У гостей катка есть возможность не только взять коньки напрокат и насладиться льдом, но и попробовать специальное рождественское меню еды и напитков, а после отдохнуть на серии вечеринок "APRES SKI".
Каток "Стрелка" проработает до 10 марта. Билет для взрослого обойдётся в 850 — 1500 рублей в зависимости от дня недели и времени сеанса, а стоимость билета для ребёнка варьируется от 500 до 800 рублей.