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CRM-платформа НОТА МОДУС стала лауреатом премии "Время инноваций 2024"

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Система коммерческих дашбордов в CRM-платформе НОТА МОДУС (ИТ-холдинг Т1) получила премию "Время инноваций 2024" в номинации "Организационно-управленческая инновация года". Награда подчеркивает значительный вклад системы в цифровизацию и оптимизацию управленческих процессов в бизнесе.

В НОТА МОДУС была интегрирована единая система для аналитики, отчетности и поддержки управленческих процессов. Проект включал в себя разработку дашбордов, предоставляющих данные для принятия обоснованных решений на всех уровнях. Всего за два месяца команда создала MVP-версию, содержащую четыре ключевых отчета и рабочие пространства для менеджеров и аналитиков. Это значительно ускорило анализ данных, исключило ошибки ручного ввода и стандартизировало подходы к отчетности.

За 9 месяцев система развилась в универсальный аналитический инструмент с более чем 10 интерактивными дашбордами, которые активно применяются всей коммерческой функцией ИТ-холдинга Т1 для анализа результатов B2B-продаж, подготовки регулярной отчетности по ним и стратегического планирования.

"Отечественные решения активно эволюционируют, предлагая эффективные методы автоматизации продаж, — отметил Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока вендора НОТА (ИТ-холдинг Т1). — Так, система дашбордов в платформе НОТА МОДУС полностью интегрирована в коммерческий и производственный процесс, ускоряет анализ данных, а также обеспечивает достоверность ключевых показателей и их прогнозирование. Решение выводит динамику по воронке продаж и ключевым сделкам и дает руководителям оперативный доступ к информации в режиме реального времени".

Внедрение системы позволило ускорить подготовку отчетности и снизить вероятность ошибок благодаря автоматизации, повысить прозрачность процессов и контроль качества данных, а также увеличить скорость и обоснованность управленческих решений.

Премия "Время инноваций" проводится ежегодно и направлена на поддержку и признание лучших решений в области инноваций. Участниками премии становятся компании и проекты, которые внедряют современные технологии и создают значимые изменения в бизнесе и обществе.

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