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Россиянин в среднем съедает до 100 мандаринов в год, из которых более 30 – к Новому году

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Россияне за 10 лет стали съедать в среднем на одного человека на 28 мандаринов в год больше — по итогам 2024 года этот показатель достигнет 100 плодов. Около трети всего потребления приходится на предновогоднее время. Такими подсчётами поделился главный отраслевой аналитик Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

"Мы ожидаем, что по итогам 2024 года россияне съедят примерно 1,17 млн тонн мандаринов, из которых в декабре примерно 30%. В пересчёте на плоды¹ в году получается 100 мандаринов, в том числе 33-34 в преддверии Нового года", — оценивает Андрей Дальнов.

По сравнению с 2014 годом потребление мандаринов выросло на 39%, что эквивалентно 28 плодам на человека.

Из-за климатических особенностей выращивания мандаринов эти цитрусовые появляются в российских магазинах благодаря импорту.

Безусловным лидером в поставках мандаринов традиционно является Турция. На ее долю приходится 40-50% импорта. Интересно, что Турция — единственная из крупных поставщиков, который использует в качестве брендов наименования провинций. Измирские, таширские — одни из самых популярных мандаринов на рынке. Турция также поставляет одни из самых крупных на российском рынке мандарины разновидности надоркотт.

В этом году с заметным отрывом от остальных поставщиков также идёт Египет. Наиболее распространенные виды мандаринов в Египте — клементин (гибрид мандарина и апельсина), сатсума, муркотт. Поставки из этой страны составляют порядка 20% рынка.

Третье место в текущем году занял Китай, на долю которого пришлось порядка 10%. Наиболее заметные плоды из Китая — маленькие мини диаметром до 10 см и мандарины с зелеными листочками.

Четвертое место делят Марокко и Южная Африка с 8%. Марокканские мандарины известны в России еще с 1960-х годов и остаются одними из наиболее популярных. Эта североафриканская страна поставляет разновидности клементинов и гибрид надоркотт.

Южная Африка также поставляет клементины. Мандарины мини также могут быть из этой страны. Южная Африка в основном удовлетворяет потребности россиян в тот период, когда эти фрукты не слишком популярны — с марта по ноябрь. Но сейчас мандарины из ЮАР также присутствуют на российских прилавках.

"Второй эшелон" поставок обеспечивают Абхазия, Грузия, Пакистан. Доля поставок, соответственно, 2-3%.

Замыкают первую десятку поставщиков Аргентина и Перу. Из этих стран завозится порядка 1% — в основном летом.

Всего в 2024 году мандарины поставляются в Россию из 22 стран. Новым поставщиком стало африканское государство Зимбабве.

"Пул поставщиков диверсифицированный, что позволяет стабилизировать поставки. Помимо страновых и видовых "брендов" при выборе мандаринов российский покупатель руководствуется вкусом, удобством потребления, в том числе легкостью очистки, размером и цветом плода", — добавляет Андрей Дальнов.

¹ За массу одного мандарина принимается 80 граммов

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