Россиянин в среднем съедает до 100 мандаринов в год, из которых более 30 – к Новому году

"Мы ожидаем, что по итогам 2024 года россияне съедят примерно 1,17 млн тонн мандаринов, из которых в декабре примерно 30%. В пересчёте на плоды¹ в году получается 100 мандаринов, в том числе 33-34 в преддверии Нового года", — оценивает Андрей Дальнов.
По сравнению с 2014 годом потребление мандаринов выросло на 39%, что эквивалентно 28 плодам на человека.
Из-за климатических особенностей выращивания мандаринов эти цитрусовые появляются в российских магазинах благодаря импорту.
Безусловным лидером в поставках мандаринов традиционно является Турция. На ее долю приходится 40-50% импорта. Интересно, что Турция — единственная из крупных поставщиков, который использует в качестве брендов наименования провинций. Измирские, таширские — одни из самых популярных мандаринов на рынке. Турция также поставляет одни из самых крупных на российском рынке мандарины разновидности надоркотт.
В этом году с заметным отрывом от остальных поставщиков также идёт Египет. Наиболее распространенные виды мандаринов в Египте — клементин (гибрид мандарина и апельсина), сатсума, муркотт. Поставки из этой страны составляют порядка 20% рынка.
Третье место в текущем году занял Китай, на долю которого пришлось порядка 10%. Наиболее заметные плоды из Китая — маленькие мини диаметром до 10 см и мандарины с зелеными листочками.
Четвертое место делят Марокко и Южная Африка с 8%. Марокканские мандарины известны в России еще с 1960-х годов и остаются одними из наиболее популярных. Эта североафриканская страна поставляет разновидности клементинов и гибрид надоркотт.
Южная Африка также поставляет клементины. Мандарины мини также могут быть из этой страны. Южная Африка в основном удовлетворяет потребности россиян в тот период, когда эти фрукты не слишком популярны — с марта по ноябрь. Но сейчас мандарины из ЮАР также присутствуют на российских прилавках.
"Второй эшелон" поставок обеспечивают Абхазия, Грузия, Пакистан. Доля поставок, соответственно, 2-3%.
Замыкают первую десятку поставщиков Аргентина и Перу. Из этих стран завозится порядка 1% — в основном летом.
Всего в 2024 году мандарины поставляются в Россию из 22 стран. Новым поставщиком стало африканское государство Зимбабве.
"Пул поставщиков диверсифицированный, что позволяет стабилизировать поставки. Помимо страновых и видовых "брендов" при выборе мандаринов российский покупатель руководствуется вкусом, удобством потребления, в том числе легкостью очистки, размером и цветом плода", — добавляет Андрей Дальнов.
¹ За массу одного мандарина принимается 80 граммов